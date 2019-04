Reich geschmückter Osterbrunnen

Großrinderfeld.Mit einer reich geschmückten Krone präsentiert sich derzeit der Brunnen auf dem Marktplatz vor dem Großrinderfelder Rathaus. Viele fleißige Hände haben dieses Kunstwerk gezaubert. Wie in vielen anderen Gemeinden ist es auch in Großrinderfeld seit längerem Brauch, den Osterbrunnen mit prächtigem Schmuck zu verzieren. Das Bild, das uns Rainer Gerhards zugesandt hat, steht stellvertretend für die zahlreichen Osterbrunnen in der Region. Bild: Gerhards

