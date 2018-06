Roland Kroyer neu im Rat

Anzeige

Schönfeld.Auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde Roland Kroyer aus Schönfeld einstimmig in den Gemeinderat gewählt. Er rückt für den kürzlich ausgeschiedenen Karl Fleischmann nach. Kroyer wird zudem im Verwaltungsausschuss als Stellvertreter für Ratsmitglied Sybille Wirths und im technischen Ausschuss als Stellvertreter für Ralf Schieß tätig werden. Die Neubesetzung der Ortsvorsteherposition erfolgt in Kürze. Bürgermeisterin Anette Schmidt überreichte die Ernennungsurkunde. Bild: Barowski