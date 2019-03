Sackweise den Unrat abtransportiert

Gerchsheim.Zahlreiche Helfer kamen zum Umwelttag in Gerchsheim unter dem Motto „Wir räumen auf –- ich bin dabei“. Organisiert hatte die Aktion der Obst- und Gartenbauverein Gerchsheim.

Die Aufräumaktion in und um den Ort findet jedes Jahr im Frühjahr statt und erstaunlich viele junge Helfer, auch Kinder, sammeln Abfall, Unrat in Hecken, am Wegesrand in bepflanzten Anlagen und am Wegesrand.

Erich Erlenbach, Vorsitzender des Vereins, hieß die freiwilligen Helfer, die in großer Zahl dem Aufruf gefolgt waren, willkommen. Nicht nur Vereinsmitglieder, jeder kann helfen. Die Jugendfeuer ist seit einigen Jahren immer vertreten. Der Vorsitzende freute sich über die Resonanz, die zum Abschluss mit einer gemeinsamen Brotzeit am Vereinsheim ausklang, gesponsort von den örtlichen Geschäften. Auch ihnen galt der Dank des Vorsitzenden.

Diese Aktion ist schon zur Tradition geworden. Erlenbach unterstrich, dass sie etwas bringt. Sackweise wurde wieder der Müll abtransportiert. Auch ein geändertes Wegwerfverhalten kann betrachtet werden.

Ein Vorstandsmitglied meinte, je länger diese Aktion nun schon laufe, desto mehr könne man erkennen, dass dort, wo man ein sauberes Umfeld vorfinde, die Bevölkerung mehr Skrupel habe, etwas zu verschmutzen oder wegzuwerfen.

Zu tun gab’s für die fleißigen Helfer beim Umwelttag des Obst- und Gartenbauvereins genug. Nicht nur vom Fasching lagen Überreste rund um den Festplatz und entlang der Straßen. Zudem wurden. Papiertaschentücher, Plastiktaschen, oder auch Flaschen eingesammelt.

Mit Eimern und Greifwerkzeug ausgestattet zogen die Helfer in kleinen Gruppen los. Erfolgserlebnisse gab’s genug, denn der Müll war auch nicht zu übersehen. Eine Top-Aktion, die rundum gelungen war und den Helfern auch an diesem kalten und windigen Samstag Freude machte. rege

