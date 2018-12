Sänger haben sich in der Region sehr guten Ruf erworben

Gerchsheim.Der Name Leicht ist in der fränkischen Musikszene und darüber hinaus mit einem positiven Gefühl belegt. Arno Leicht war lange Jahre Direktor des Würzburger Konservatoriums, bevor er nach Nürnberg ging. Das Herz seiner Frau Ursula schlägt für die Chormusik. Und sie kümmerte sich um die fünf Kinder und den Haushalt.

Bereits mit jungen Jahren übernahm sie die Leitung des Kirchenchores in Gerchsheim und leitete Kinderchöre in Gerchsheim und in Waldbrunn, wo die Heimat der Leichts ist. Außerdem gibt sie immer noch Musikunterricht, hauptsächlich Klavier.

Ursula Leicht erinnert sich noch an die Anfänge ihrer Dirigententätigkeit. Sie gab Klavierunterricht in Gerchsheim in einem Privathaushalt. Pfarrer Wilhelm Koch sprach sie an, ob sie sich vorstellen könne, den Kirchenchor zu übernehmen. Leicht war damals 20 Jahre jung und sollte sich mit gestandenen Männern auseinandersetzen. Doch sie überlegte nicht lange und übernahm die Chorleitung.

Das war vor 40 Jahren. „Es gab damals in Gerchsheim nur eine einfache Schola“, erinnert sie sich. Rasch wurde ein vierstimmiger Chor ins Leben gerufen. Schnell erarbeitete man sich einen guten Ruf und bekam Zulauf. Heute sind noch einige Sänger aus diesen Anfangsjahren aktiv.

Der Chor erwarb sich ein sehr vielseitiges Repertoire und entwickelte sich über die Jahre weiter zu einem in der Region vielbeachteten Klangkörper mit Strahlkraft und Klangvolumen. Aktuell sind rund 45 Sängerinnen und Sängern aktiv. Stolz ist die Chorleiterin, dass aus der Gemeinschaft fünf solistisch tätige Sänger hervorgegangen sind. „Ich hatte schon immer den Anspruch, den Chor voranzubringen“, beschreibt Ursula Leicht ihre Motivation. Sie verlangt viel von den Menschen, die sich auf sie einlassen. Aber sie überfordert sie auch nicht. Leicht weiß genau, was sie dem Chor zumuten kann und was nicht. Dabei hat sie beobachtet, dass Chöre immer seltener werden. „Die Menschen wollen sich nicht mehr dauerhaft binden.“

Chormusik gibt sehr viel

Sie findet das sehr schade, denn die Chormusik gibt so viel mehr als das reine Musikerlebnis. Man unternimmt im Chor gemeinsame Reisen, tritt gemeinsam auf und findet Freundschaften. Dies alles sei für eine soziales Miteinander extrem wichtig. Leicht erinnert sich an viele Reisen mit Chormitgliedern, etwa zu Aufführungen nach Prag, wo man im Veitsdom einen Gottesdienst mitgestaltete, oder an den Auftritt in Bunzlau in Polen mit zahlreichen Bischöfen und Würdenträgern. Der Kinder- und Jugendchor war zudem auch im Würzburger Dom beim Gottesdienst zu hören oder bei den „Pueri Cantores“-Treffen.

Die Kirchenmusik ist sehr anspruchsvoll, sagt die 60-Jährige. Das versuche sie mit den jährlichen Konzerten und bei der musikalischen Bereicherung der Gottesdienste zu verdeutlichen. „Die Kirchenmusik auf dem Lande liegt am Boden“, dabei sei sie doch „das wirksamste Instrument, welches die Kirche“ in der heutigen Zeit noch habe, um die Menschen zu erreichen.

Am morgigen Sonntag steht ein weiterer Höhepunkt an. Händels Oratorium „Messias“ haben die Sängerinnen und Sänger unter ihrer Leitung einstudiert. Dies sei eines der anspruchsvollsten Stücke der Kirchenmusik überhaupt. Nur mit einem Kammerorchester und weiteren Solisten wird das Stück in Gerchsheim aufgeführt. Dank großzügiger Sponsoren sei eine Aufführung des Meisterwerkes von Händel möglich. Aber „man erwartet in Gerchsheim mittlerweile hochwertige Kirchenmusik“. Den Ruf hat sich der Chor vom Land in den letzten 40 Jahren erarbeitet.

„Wir haben viel experimentiert in den vergangenen Jahren und viele spannende Projekte gemacht“, fügt sie an. Da gab es sogar eine gespielte Weihnachtsgeschichte mit Gesang oder einen Doppelchor, das war besonders schwierig für die Hobbymusiker, wurde aber mit großer Bravour gemeistert.

Neben der Erwachsenenarbeit gründete Leicht auch einen Kinderchor. Der feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. „Bis die Kinder soweit sind, dass sie singen können, ist eine harte Nuss zu knacken“, gibt Leicht zu, aber sie stelle sich der Aufgabe gerne. Immer wieder gelinge es ihr, die Kinder in das Konzert der Erwachsenen zu integrieren. Das motiviere natürlich besonders und die Kinder seien mit großer Freude dabei.Und so manches Talent ist vom Kinderchor zu den Erwachsenen gewechselt.

Chormusik verbindet die Generationen: So hat der Kirchenchor eine gute Altersstruktur und zahlreiche junge Sängerinnen und Sänger, die den Klangkörper bereichern.

Leicht verlangt viel von den Sängern, aber das Ergebnis rechtfertigt alle Anstrengungen für „meine Gerchsheimer“, findet sie. Sie hat ihre Erfüllung in der Chormusik gefunden und ist dankbar, dass sie so viele interessierte Mitstreiter auf dem Land gefunden hat.

