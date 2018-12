Sänger zu Höchstleistungen angespornt

Gerchsheim.Die musikalische Verkündigung des Wortes Gottes und der Geburt des Herrn lag im Gottesdienst an Weihnachten in den Händen des Kirchenchors. Mit Ausschnitten aus dem Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel wurde der glanzvolle Rahmen für eine besondere Auszeichnung geschaffen. Seit 40 Jahren liegt die Leitung des Chores in den Händen von Ursula Leicht. Pfarrer Damian Samulski dankte der erfahrenen Dirigentin für ihren langjährigen Einsatz in der Pfarrgemeinde. Sie habe den Chor in den vergangenen Jahren zu einen in der Region bekannten Klangkörper geformt. Er würdigte die Mitgestaltung der vielen Gottesdienste in dieser Zeit und die Konzerte in der Advents- und Weihnachtszeit. „Wir sind froh, dass wir sie haben“, sagte er in seiner kleinen Laudatio und überreichte ein Präsent, verbunden mit dem Dank auch an ihren Mann Arno Leicht und die Familie, die bei zahlreichen Einsätzen in der Gemeinde die Chorleiterin unterstützt haben – unter anderem auch mit Kompositionen, die für die Gerchsheimer Sänger entstanden sind.

Für den Kirchenchor dankte Andreas Stoy der engagierten Chorleiterin. Sie motiviere die Mitglieder und sporne mit der Auswahl der Stücke, wie jüngst Händels „Messias“, zu Höchstleistungen an.

Die Jubilarin gab den Dank zurück an die vielen Wegbegleiter in den vier Jahrzehnten. Gemeinsam habe man viel erreicht, es seien zahlreiche Freundschaften entstanden. Sie erinnerte an die Pfarrer der Gemeinde, die der Kirchenmusik stets offen gegenübergestanden seien, allen voran Pfarrer Wilhelm Koch, der sie nach Gerchsheim geholt habe, aber auch seine Nachfolger Pfarrer Erhard Behl und und Pfarrer Samulski, der selbst Mitglied im Chor ist. Die Treue der Sängerinnen und Sänger zum Chor sei für sie etwas Besonderes. „Wir sind eine große Familie“, freute sich Ursula Leicht. kcg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018