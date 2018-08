„Schon morgens hatte ich gute Laune“

Anzeige

Und deshalb ist sie auch an diesen heißen Sommertagen hier – und nicht etwa im Schwimmbad wie viele andere in ihrem Alter. „Mit Kindern zusammen zu sein, hat mir schon immer Spaß gemacht“, sagt die 17-Jährige und strahlt.

„Sie ist eine große Hilfe“

Doch zu ihrem Aufgabenbereich gehört viel mehr als Spielen, Basteln und Vorlesen. Die junge Frau hat in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr alle Arbeitsbereiche einer Erzieherin kennengelernt.

Ihr „Chef auf Zeit“ Jan Eckhoff ist jedenfalls vollauf begeistert von seiner jungen Mitarbeiterin: „Sie ist eine große Hilfe und Unterstützung für uns, und die Kinder haben durch sie einen zusätzlichen Spielpartner, der auf sie eingeht. Kurz und gut – Celine stellt eine Bereicherung dar.“

Die junge Schönfelderin war übrigens die erste FSJlerin in St. Anna. Neuland also ebenso für den 27-jährigen Jan Eckhoff und sein Team.

In seinem Büro sieht man deutlich, wie sehr die Bürokratie auch in den Kindertagesstätten eingezogen ist: Viele Ordner stehen fein säuberlich aufgereiht in den Schränken.

„Den Blick auf die Kinder lenken“

„Man erkennt immer mehr, wie viele Seiten an solch einer Tagesstätte beteiligt sind“, sagt er. „Eltern, Träger, Kommune – alle sind involviert. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir immer den Blick auf die Kinder lenken und schauen, dass es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen“.

Für die Kindertagesstätte hat sich das „Abenteuer FSJ“ als Erfolgsgeschichte erwiesen. Jan Eckhoff würde am liebsten gleich die oder den nächsten „Freiwilligen“ einstellen.

Der Abschied fällt schwer

Selbst der momentane Umbau (wir berichteten) störte Celine Fleischmann nicht. Vielleicht kommt ihr dabei ihr Gemüt zu Gute: Sie bezeichnet sich selbst nämlich als „ruhigen Typ“ – ideal für eine Kindertagesstätte mit knapp 80 quirligen Jungen und Mädchen.

Die Arbeit im Kindergarten bereitete ihr so viel Spaß, dass sie nicht gerne an den Abschied in dieser Woche denkt.

Die Freude an ihrer Tätigkeit in St. Anna machte sich übrigens auch zu Hause bemerkbar: „Meine Mama hat ebenfalls festgestellt, dass es mir richtig gut geht – ich hatte die ganze Zeit über sogar morgens schon gute Laune.“

Ab September wird die 17-Jährige dann die „Euro Akademie“ in Tauberbischofsheim besuchen: Die junge Frau möchte unbedingt Erzieherin werden. Die Arbeit in Gerchsheim zeigte ihr, dass dieser Weg der richtige für sie ist. Doch jetzt steht erst einmal der Abschied vor der Türe. Celine Fleischmann wird wehmütig, wenn sie daran denkt.

Besonders gerne erinnert sie sich an die Momente, in denen sie mit den Kleinen aus „ihrer“ Gruppe auf dem Sofa saß und ihnen vorlas. „Die Kinder fragen mich jetzt immer, warum ich denn gehe und wann ich wiederkomme“, sagt sie.

Vielleicht schon bald – schließlich muss Celine Fleischmann während ihrer Ausbildung in Tauberbischofsheim auch verschiedene Praktika absolvieren . . .

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.08.2018