Schwimmen ist ein lebenswichtiges Muss

Anzeige

Schriftführerin Monika Zeisner-Menikheim wies auf die bevorstehenden Veranstaltungen hin. So stehe am 14. Juli ein Ausflug nach Eisenach zu einer Besichtigung auf die Wartburg, nach Fladungen ins Freilichtmuseum und schließlich in die Weinberge nach Sommerhausen zu einem Winzerbuffet, bei dem es noch freie Plätze gebe. Weiteres Highlight sei der diesjährige zehnte Großrinderfelder Bauernmarkt am 7. Oktober, bei dem wieder zahlreiche Gewerbetreibende und Vereine mitwirken werden.

In der Abteilung Tischtennis hatte sportlich gesehen die zweite Mannschaft eine überragende Runde, wurde ungeschlagener Herbstmeister und schloss die Saison mit 22 zu 6 Punkten auf dem zweiten Platz ab. Das reicht zwar zum Aufstieg in die Kreisklasse B, ist aber mit nur vier gemeldeten Spielern nicht möglich, weshalb die Abteilung in der Klasse C bleiben werde.

Die erste Mannschaft war fast genauso erfolgreich und konnte die Runde mit 20 zu 12 Punkten auf dem vierten Platz in der Kreisklasse A abschließen. Der Aufstieg wurde bei Punktgleichheit mit sieben Spielen Unterschied nur knapp verpasst, führte der Abteilungsleiter Tischtennis Alexander Stolzenberger aus.

Nach dem Bericht von Kassen-wartin Angelika Hofmann wurde der Vorstand mit dem Hinweis auf ordentliche Kassenführung der Kassenprüfer Helmut Baumann und Emil Weimert einstimmig entlastet.

Ortsvorsteher Walter Lutz leitete die Neuwahlen, bei denen es bis auf die neu gewählte Jugendleiterin Caroline Lang keine Veränderungen gab. Im Einzelnen wurden in ihrem Amt bestätigt: Vorsitzender Günther Dertinger, Stellvertretender Vorsitzender Norbert Kleinmichel, Schwimm-Ausbilder Alfred Schmitt, Schriftführerin Monika Zeisner-Menikheim, Jugendleiter Alex Stolzenberger und Caroline Lang, Kassenwart Angelika Hofmann, Kassenprüfer Emil Weimert und Helmut Baumann, Beisitzer: Helmut Baumann, Lothar Hemmrich, Gabi Menig, Matthias Noe, Emil Weimert, Reiner Schörösch. Abteilungsleiter der Tischtennis-Abteilung bleibt Alexander Stolzenberger.

Uwe Spielvogel nahm die anstehenden Ehrungen vor und überreichte jeweils eine Urkunde sowie eine Ehrennadel gemeinsam mit dem Vorsitzenden Günther Dertinger, der Blumen und Weinpräsente übergab. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der DLRG Großrinderfeld: Steffen Otremba, Michaela Engert und Michael Endres (entschuldigt); für 40 Jahre Mitgliedschaft Mechthild Schmitt; für 50 Jahre Mitgliedschaft Gudrun Bach und für 60 Jahre Mitgliedschaft Hubert Hofmann und Robert Schlör (entschuldigt)

Für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des Verein wurden schließlich noch Monika Zeisner-Menikheim, Angelika Hofmann, Norbert Kleinmichel und Günther Dertinger mit einer Ehrenurkunde und dem Verdienstzeichen in Bronze vom stellvertretenden Bezirksleiter Uwe Spielvogel ausgezeichnet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018