Spurensuche über Großen Teich hinweg

Interessant ist ein Blick in die Geschichte der Familien Lesch und Leuchtweis aus Großrinderfeld. Angehörige von ihnen leben heute in Deutschland und in Amerika.

Großrinderfeld. „Die Familien unser Vorfahren, beide der Lesch und der Leuchtweis, reichen über 400 Jahre zurück und lebten während des gesamten Zeitraums in und um Großrinderfeld, Baden, Deutschland.“ Mit diesen Worten beginnen Klothilde Leschs Aufzeichnungen, die ihr ihre Mutter Christina Lioba zusammen mit ihrer hochbetagten Großmutter Maria Lesch, geborene Leuchtweis, in Amerika wahrscheinlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg diktiert hat.

Maria Leuchtweis kam 1853 in Großrinderfeld als eines von 13 Kindern von Michael Leuchtweis und Katharina, geborene Dengel, zur Welt. Sie heiratete 1879 Ferdinand Lesch, der das Metzgerhandwerk von der Pike auf gelernt hatte und nebenbei eine sehr kleine Landwirtschaft betrieb. Schnell waren zwei Buben und zwei Mädchen geboren (1880, 1881, 1882 und 1883).

Aufgrund der nicht rosigen wirtschaftlichen Verhältnisse entschloss sich die Familie, nach Nordamerika auszuwandern. 1885 war es soweit. Ferdinand Lesch reiste zuerst alleine über den Großen Teich. In Amerika angekommen, begann er gleich zu arbeiten. Auch kümmerte er sich um eine Wohnung für seine sechsköpfige Familie.

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass seine Frau Maria mit den vier Kindern und Katharina Lesch ein halbes Jahr später in die USA nachreiste. Man ließ sich im Bundesstaat Kansas nieder. Dort bekamen die Eheleute drei Buben (1886, 1888 und 1890).

Schwester Katharina Lesch heiratete in Amerika den deutschstämmigen Henry Reiling, der bei einer Eisenbahngesellschaft arbeitete.

Deren Kinder heirateten später laut der erhaltenen Aufzeichnungen ebenfalls. Mit der Zeit gab jede Menge Enkel und bis in die heutige Zeit hinein gibt es zahlreiche Urenkel und Ururenkel.

Urenkel in Florida besucht

Einer dieser Urenkel ist David Lesch. Er lebt mit seiner Frau Cracie in Keystone Heights in Florida, zwei Autostunden nördlich von Orlando. Der 68-Jährige ist mittlerweile Rentner, seine Frau noch berufstätig.

Hobbyahnenforscher Klaus Reinhart, wohnhaft in Wenkheim und geboren in Großrinderfeld, und seine Frau Elke haben David Lesch in Florida besucht. Zu Reinharts Vorfahren gehören mütterlicher- und väterlicherseits drei Leuchtweis-Zweige. Somit ist er mit David Lesch mehrfach verwandt, wenn auch sehr weitläufig.

Gemeinsame Vorfahren gibt es vor 1800. Bei den vielen Leuchtweis-Familien, die es in Großrinderfeld noch gibt, konnte im Rahmen der Ahnenforschung diejenigen herausgefunden werden, die noch direkt mit David Lesch verwandt sind. Gleiches gilt für die Linie Lesch, die Professor Dr. Klaus-Peter Lesch, Uni Würzburg, schon vor Jahren erfolgreich erforscht hat.

Beim Besuch der Wenkheimer in Keystone Heights erhielt David Lesch den Bildband „Großrinderfeld im Wandel der Zeit“ und einige Fotokalender mit Großrinderfelder Ansichten. Darüber freute er sich sehr. Der Amerikaner besitzt eine Fotografie eines Lesch-Hauses aus der Zeit Anfang der 1920er Jahre. Das Haus existiert noch, ist aber unbewohnt. Klaus Reinhart erhielt eine Kopie der Aufnahme für sein Archiv.

Die undatierten Aufzeichnungen von Klothilde Lesch umfassen sechs Seiten. Sie enthalten auch Informationen zu den um 1880 in Großrinderfeld herrschenden Verhältnissen. Die Familie Leuchtweis betrieb die „Ochsenwirtschaft“, die in der alten Post neben dem alten Schulhaus (heute Rathaus) stand und zwischenzeitlich durch einen Neubau ersetzt wurde.

Ausführlich berichtet wird auch über Josefine Leuchtweis (geboren 1867), Schwester von Maria Leuchtweis, verheiratete Lesch. Sie litt unter einer starken Behinderung aufgrund von Kinderlähmung, war ledig und beherrschte sehr gut Strick- und Stickerei-Arbeiten. Zudem pflegte sie die in der Heimat zurückgebliebenen Eltern Michael Leuchtweis und Katharina, geborene Dengel bis zu deren Tod. Josefine Leuchtweis selbst starb 1932 in Großrinderfeld.

Lorenz Leuchtweis (geboren 1833), ein Bruder von Michael Leuchtweis, war katholischer Pfarrer. Gegen Ende seines Wirkens fungierte er als persönlicher Seelsorger des Fürsten Löwenstein-Wertheim-Rosenberg im Kloster Bronnbach.

David Lesch und Klaus Reinhart wollen im „guten alten Deutschland“ ein Wiedersehen feiern, und zwar in Großrinderfeld, wo die ganze Geschichte angefangen hat. rei

