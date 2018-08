Suche nach Grenzsteinen hat begonnen

Anzeige

Fläche von 750 Hektar

Das Waldflurbereinigungsverfahren in Großrinderfeld hat eine Fläche von rund 760 Hektar und voraussichtlich an die 500 Teilnehmer. Alle Privatwaldflächen sind in das Verfahren einbezogen. In den Randgebieten gibt es Waldeigentümer aus Schönfeld, Ilmspan, Gerchsheim und Steinbach. Vorsitzender des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft (TG) ist Klaus Bethäuser aus Großrinderfeld. rei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.08.2018