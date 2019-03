Sven Schultheiß als Vorsitzender des Gemeindeverbands bestätigt

Ilmspan.Die Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Großrinderfeld fand in Ilmspan statt und stand im Zeichen von Neuwahlen und im Vorblick auf die im Mai stattfindenden Kommunalwahlen.

Nach der Entlastung des alten Vorstands wurde Sven Schultheiß nunmehr zum zehnten Mal für eine zweijährige Amtszeit zum Gemeindeverbandsvorsitzenden gewählt. Gerhard Banzer aus Großrinderfeld sowie Ute Hofmann aus Gerchsheim wurden ebenfalls als Stellvertreter bestätigt. Mit Manfred Wörner sowie Christian Endres und Anton Stolzenberger übernehmen die bewährten Kassierer beziehungsweise Kassenprüfer wieder Verantwortung.

Beisitzer aus jedem Ortsteil sollen eine möglichst breite Aufstellung der Basis aus allen Ortsteilen gewährleisten. Es übernahmen Verantwortung Julian Michelbach aus Großrinderfeld, Mark Stephan aus Gerchsheim, Alexander Körner aus Schönfeld sowie Hubert Kraus aus Ilmspan. Mit Caroline Lang stellte sich auch die bewährte Pressesprecherin wieder zur Verfügung. Neu bestellt wurde Isabella Stickler zur IT-Beauftragten, mit dem Ziel, zeitnah eine Homepage zu etablieren.

Der frischgebackene Vorsitzende Schultheiß bedankte sich für das erneute Vertrauen und machte klar, dass den Parteien durch das Grundgesetz eine besondere Stellung zugewiesen wird. Allerdings sehe er es als wichtig an, von unten nach oben zu wirken, weshalb an der Basis die politische Arbeit ihren Anfang nehme. Dies sei in der heutigen Zeit mit ihren komplexen Verwaltungsvorgängen nicht mehr einfach. Dennoch sei ausdauernde nachhaltige Arbeit wirksamer als schnelle, medienwirksame Aktionen, die oftmals lediglich ein Strohfeuer entfachen, aber selten etwas Konstruktives bewirken können.

Hinsichtlich der Kommunalwahlen war die einhellige Meinung, weniger Ideologie zu betreiben als vielmehr – wie bisher stets in Großrinderfeld – mit der CDU-Liste eine Plattform für Persönlichkeiten zu bieten, die sich in den Ortschaftsräten und im Gemeinderat engagieren wollen.

Es gelte hier, der Bevölkerung als Souverän eine möglichst breite Auswahl an Personen zur Entscheidung zu bieten. cdu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019