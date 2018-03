Täter erbeuteten 60 Felgen

Anzeige

Großrinderfeld/Grünsfeld.Auf Käse hatten es unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag auf Parkplätzen an der A 81 offenbar nicht abgesehen. Als sie vier Sattelzugauflieger an der Rastanlage ob der Tauber West bei Grünsfeld aufschlitzten, entwendeten sie nur ein Päckchen des Aufschnitts von einer eingeschweißten Palette und ließen es auf dem Parkplatz liegen. Stattdessen verschwanden sie mit 60 Felgen, die auf einem anderen Sattelzug transportiert wurden. An zwei anderen Fahrzeugen richteten sie Schaden von 5000 Euro an. Entwendet wurde nichts. Auf dem Parkplatz Spitalwald bei Großrinderfeld schlitzten sie erneut die Plane eines Lastzugs auf und entnahmen zwei Shampoo-Flaschen. Nachdem sie dafür 3000 Euro Sachschaden angerichtet hatten, ließen sie die Beute einfach am Tatort zurück.