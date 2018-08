Team Deutschland hatte bei Mini-WM die Nase vorn

Gerchsheim.Das Endspiel dieser WM hat Deutschland klar gegen Spanien gewonnen. Bei der Fußball-Akademie Main-Franken stand für den Nachwuchs der Spaß im Vordergrund. Vier Tage lang drehte sich für die jungen Teilnehmer beim Ferienprogramm des TSV Gerchsheim alles um das runde Leder.

Florian Galuschka und sein Team von der Fußball-Akademie vermittelten den fußballbegeisterten Kids die Grundlagen. Dabei konnten sich die Kids vom früheren Fußballprofi vieles abschauen. An verschiedenen Stationen wurden Passspiel, Torschuss, Schnelligkeit oder auch Dribbling geübt. Und die kleinen Ronaldos, Messis, Modrics und Mbappés konnten sich nach Herzenslust austoben und gleichzeitig viel lernen. Natürlich durfte auch ein abschließendes Turnier nicht fehlen. Passend zur diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft wurden die Kinder in vier „Nationalmannschaften“ einteilt: Deutschland, Spanien, Brasilien und Frankreich. Den Sieg trugen nach einem spannenden und torreichen Endspiel die Kicker von „Gomez“ und Co davon.

Doch am Ende des viertägigen Trainings gab es für alle jungen Teilnehmer zwischen sechs und 14 Jahren einen Pokal. Zuvor lobte der Chef der Fußball-Akademie, Florian Galuschka, die engagierten und sehr disziplinierten Jungkicker. „Hat es euch Spaß gemacht“, fragte er seine 37 Schützlinge aus der Gemeinde Großrinderfeld und darüber hinaus. „Jaaaaaa“ schallte es ihm lautstark entgegen.

Bereits zum zweiten Mal war der ehemalige Zweiliga-Fußballer, der unter anderem bei Augsburg und 1860 München spielte, zu Gast in Gerchsheim und vermittelte Fußballwissen. Die Organisation vor Ort lag in den Händen von TSV-Jugendleiter Michael Grund und seinem Team, die für die Betreuung und Verpflegung der Kinder verantwortlich zeichneten. tsv

