Unter drei Bürgermeistern „gedient“

Nach knapp 30 Jahren als Hauptamtsleiter der Gemeinde Großrinderfeld wurde Arno Schubert in der Gemeinderatssitzung in Gerchsheim in den Ruhestand verabschiedet.

Gerchsheim. „Wenn man was erleben will, muss man in eine kleine Gemeinde gehen“. Wer dies behauptet muss über jahrelange Erfahrung verfügen und genau das trifft auf Arno Schubert zu. Nach knapp 30 Jahren geht der Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Großrinderfeld in den Ruhestand. Er hat drei Bürgermeister „ausgehalten“ und ihnen den Rücken freigehalten, mit vielen Gemeinderäten in seiner Arbeitszeit zusammenarbeiten dürfen und unzählige Bürger in seinem Büro beraten und ihnen bei ihren Anliegen geholfen. Damit ist jetzt Schluss.

„Wir haben nicht nachgezählt, aber über 500 Sitzungen des Gemeinderates sind schon zusammen gekommen“, lobte Bürgermeisterin Anette Schmidt vor dem gesamten Gemeinderat den Einsatz Schuberts. Dabei war der Weg in die Verwaltung für Schubert gar nicht vorgesehen. Er lernte mit 14 Jahren zuerst Werkzeugmacher. Dann rief das Vaterland und Schubert wurde für vier Jahre Soldat. Dort entdeckte er die Vorliebe für die Verwaltung, machte die mittlere Reife und das Fachabitur in der Abendschule nach und schloss eine klassische Ausbildung für Verwaltungsbeamte erfolgreich ab.

Seine erste Einsatzstelle war in Schwäbisch Hall, aber bereits ein halbes Jahr später zog es ihn zurück in die tauberfränkische Heimat. In Großrinderfeld fand er eine Arbeitsstelle, die ihn bis zum Ende seines Arbeitslebens nicht mehr loslassen sollte.

Unter Bürgermeister von der Groeben fing er an, und sofort fühlte er sich wohl. Trotz der täglichen Fahrzeit von seinem Wohnort Walldürn nach Großrinderfeld, Arno Schubert liebte seine Arbeit und die Menschen in der Gemeinde. Auch wenn es am Abend mal spät wurde, Schubert war immer topfit und gut vorbereitet. Dafür lobte ihn nicht nur Helga Koch im Namen des gesamten Gemeinderates. Sie hatte mit Schubert den intensivsten Kontakt in der Vakanzzeit, als Bürgermeisterin Schmitt noch nicht im Amt war und Bürgermeister Weiss krankheitsbedingt längere Zeit ausfiel.

„Es war keinen Tag langweilig“, bekannte Arno Schubert, der sich um seine Ruhezeit keine Sorgen machen muss. Zuhause wartet schon eine lange Liste mit Arbeiten, die er erledigen muss, berichtete schmunzelnd seine Frau Heike, die sich trotzdem freut, dass ihr Mann jetzt mehr zuhause anzutreffen ist.

Außer der Verabschiedung von Arno Schubert stand noch die Ernennung von Vanessa Busch zur Standesbeamtin auf der Tagesordnung des Gemeinderates bei seiner Sitzung in Gerchsheim. Sie wurde einstimmig bestellt, nachdem Bausch die notwendige Qualifikation vorzuweisen hatte.

Damit war es auch genug mit den Personalien. Man widmete sich wieder dem Alltag und beschloss einstimmig die Jahresrechnung 2018 und den Haushaltsplan 2019 des Wasserzweckverbandes Grünbachgruppe. Die Delegierten wurden angewiesen diesen Beschluss in der Verbandsversammlung so kund zu tun. Außerdem wurde der Verpachtung der Anlagen zur Wassergewinnung von der Grünbachgruppe an die Wasserversorgung Mittlere Tauber (WVMT) beschlossen. Dies sei die steuerlich sauberste und sinnvollste Lösung, berichtete Bürgermeisterin Anette Schmidt und sowohl von der beauftragten Wirtschaftsberatung, als auch vom Finanzamt so empfohlen. Damit bleiben die Quellen im Besitz der jeweiligen Mitglieder.

Ja zum Kreisforstamt

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Beauftragung des Kreisforstamtes Main-Tauber-Kreis mit der Weiterführung der forstlichen Betreuung des Gemeindewaldes ab Januar 2020. Dieser Beschluss wurde notwendig, weil nach einem Beschluss des Kartellamtes eine Trennung der Bewirtschaftung von Staats- und Kommunalwald, beziehungsweise Privatwald, erfolgen muss (wir berichteten mehrfach).

Eine Alternative wäre die Anstellung eines eigenen Försters, zusammen mit anderen Gemeinden, doch diese Variante wäre um ein vielfaches teurer gekommen, so Bürgermeisterin Schmidt. „Wir sind die ganzen Jahre gut mit dem Forstamt zurechtgekommen und man will dies auch in Zukunft tun.“ Durch die Reform werde allerdings die Bewirtschaftung teurer. Für Großrinderfeld ergebe sich eine Steigerung um rund 6000 Euro oder 47 Prozent, wie übrigens für alle Gemeinden im Kreis. Die Erhöhung fällt aber unterschiedlich aus und richtet sich nach der jeweiligen Waldfläche und dem Holzhub.

Schaden an Feldwegen

Den Bodenaushub bei der Baumaßnahme „Gerchsheimer Straße“ in Schönfeld wurde auf Ackerflächen durch die Firma Trend-Bau gefahren. Dabei nahmen die Feldwege in Schönfeld und Ilmpsan in unterschiedlichem Maße Schaden. Nun sollen die Wege saniert werden und Bürgermeisterin Anette Schmidt berichtete, dass man mit der Firma Trend-Bau eine Kostenbeteiligung von 45 000 Euro ausgehandelt habe. Die gesamte Baumaßnahme wird 122 587 Euro kosten.

Manfred Wörner war die Kostenbeteiligung der Firma zu wenig und dafür erntete er Beifall seiner Ratskollegen. Zukünftig sollen keine Überfahrungen mehr genehmigt werden, wenn nicht im Vorfeld eine Fotodokumentation angefertigt worden ist, war seine Forderung, der sich sowohl Gemeinderat als auch Verwaltung anschlossen. Dies habe man aus der Geschichte gelernt, so die Bürgermeisterin, die aber auch klar machte, dass eine höhere Entschädigung nicht verhandelbar war.

