Urnengang findet am 20. Oktober statt

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 20. Oktober, statt. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Gastraum der Turnhalle in Gerchsheim.

Großrinderfeld. Der außerplanmäßige Urnengang der Großrinderfelder Bürger ist nötig geworden, weil die derzeitige Amtsinhaberin Anette Schmidt sich erfolgreich um das Amt des Bürgermeisters in Tauberbischofsheim beworben hat. Ab 1. September wird sie auf dem Chefsessel des Rathauses der Kreisstadt Platz nehmen.

Laut Gemeindeordnung muss die Kommune Großrinderfeld spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle die Bürgermeisterwahl durchführen. Das bedeutet, dass die Wahl bis spätestens 1. Dezember erfolgen muss. Gesetzlich vorgeschrieben ist zudem, dass der Wahltag ein Sonntag sein muss und dass, weder am Totengedenktag noch an gesetzlichen Feiertagen gewählt werden darf.

Der frühest mögliche Termin wäre der 29. September. Dagegen sprach sich der Gemeinderat jedoch einhellig aus. Stellenausschreibung und Bewerbungsfrist würden komplett in die Ferien fallen. Zudem findet an diesem Tag auch die Gewerbeschau im „Geißgraben“ in Gerchsheim statt. Somit kommt dieser Termin für die Ratsmitglieder nicht in Frage.

Den 6. Oktober schloss das Gremium ebenfalls aus. Da der Freitag, 3. Oktober, ein Feiertag ist, wäre das für die Vorbereitung des Urnengangs nicht optimal. Auch der 13. Oktober gefiel nicht. Als Hauptargument wurde vorgebracht, dass die Kandidaten genügend Zeit haben sollen, Wahlkampf zu machen, so dass sich die Bürger auch ein umfassendes Bild von den Bewerbern machen können.

Letztendlich blieb als frühest möglicher Termin Sonntag, 20. Oktober, übrig. Die Stellenausschreibung soll unverzüglich (26. Juli), spätestens aber bis 9. August erfolgen. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 23. September, um 18 Uhr. Eine eventuelle Neuwahl terminierte der Gemeinderat auf den 10. November. Die Einreichungsfrist für die Bewerbungsunterlagen für diesen Urnengang beginnt am ersten Werktag nach der ersten Wahl und endet am Mittwoch, 23. Oktober, um 18 Uhr.

Somit ist das Amt des Bürgermeisters für drei Monate verwaist. In dieser Zeit übernimmt normalerweise der erste Bürgermeisterstellvertreter die Amtsgeschäfte. Im Falle Großrinderfelds wäre das Sven Schultheiß. „Das wäre der normale Vorgang, aber das muss der Gemeinderat noch beschließen“, teilte Bürgermeisterin Anette Schmidt auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten mit.

Der Gemeindewahlausschuss wird wie folgt gebildet: Vorsitzender: Erster Bürgermeisterstellvertreter Dr. Sven Schultheiß; Vertreter: Zweiter Bürgermeisterstellvertreter Peter Weingärtner; 1. Beisitzerin: Dritte Bürgermeisterstellvertreterin Helga Koch; Stellvertreter: Markus Brenn-fleck; Schriftführerin: Elsbeth Reinhart; Stellvertreterin: Sybille Wirths.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019