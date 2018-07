Verhalten gegenüber Tieren nahe gebracht

Anzeige

„Kimi“ musste fünf Jahre eine knallharte Ausbildung durchlaufen, bis er Therapiehund werden konnte, erfuhren die Kinder. Er hat zu Beginn seinen Hundeführerschein gemacht und dann weitere Spezialprüfungen in der Hundeschule. Erst danach darf er bedenkenlos mit Kindern und Senioren „spielen“.

Die Kinder haben an diesem Tag viel Neues über Hunde und den Umgang mit Tieren gelernt und waren froh, so eine tolle Unterbrechung ihres Schulalltags zu erleben. „Ich weiß jetzt viel mehr über Hunde“, sagte die achtjährige Marie und war ihrem Klassenkameraden Lars dankbar, dass er den Hauptgewinn nach Großrinderfeld geholt hatte. Seine Idee einer Schätzaufgabe in einem Jahreskalender der Jo-Jo-Reihe hatte großen Erfolg. mae

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.07.2018