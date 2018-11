Viele Aufgaben wieder zu bewältigen

Großrinderfeld.Die Jahreshauptversammlung der Naturschutzgruppe (Nabu) Großrinderfeld fand kürzlich im Bürgersaal statt. Im Mittelpunkt standen Berichte und Ehrungen von langjährigen Mitgliedern.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Frank Mützel überbrachte Ortsvorsteher Walter Lutz die Grüße der Ortschaft. Lutz betonte die Wichtigkeit der Vereine, ohne die eine Gemeinschaft in solch einer kleinen Gemeinde nicht möglich wäre. Er dankte den aktiven Naturschützern für ihr ehrenamtliches Engagement. Er bewertete es für gut, dass sie immer wieder den Finger in die Wunde legen, wenn sie Naturverstöße bemerken und aufdecken, denn die Nabu-Mitglieder seien das Naturgewissen der Gemeinde.

Rückblick

Im Anschluss blickte Frank Mützel auf die Aufgaben Obstbaumschnitt und Grundstückspflege zurück, die von einzelnen tatkräftigen Mitgliedern bewältigt werden. Die Schwerpunkte Nistkastenreinigen und das Seefest werden wieder von allen Männern wie gewohnt bewältigt. Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt fünf Hektar wurden gemäht und das Schnittgut abgefahren. Viel Zeit wurde für den Obstbaumschnitt an über 300 Bäumen aufgewendet. Auch im neuen Jahr wird die Mitglieder die Suche nach einer Unterkunft für die zahlreichen Arbeitsgeräte beschäftigen, da durch den Tod von Eugen Steinbach ein Umzug nötig war. Vorübergehend konnten die Geräte in der Drosselstraße untergebracht werden. Mützel informierte weiter über das Problem Biber an der Seehütte, das aber vorsichtig angegangen werden muss, da der Biber eine sehr geschützte Art ist. Weiter teilte er mit, dass der Himmelsteich zu vier Fünftel zugewachsen sei. Dies sei für die dort lebenden Amphibien nicht vorteilhaft. Im Frühjahr betrug der Wasserstand 90 Zentimeter und zurzeit nur noch zehn Zentimeter.

Der Vorsitzende informierte weiter von einem Gespräch mit Bürgermeisterin Anette Schmitt, bei dem es um öffentliche Ausgleichsmaßnahmen für versiegelte Flächen ging. Auch habe sie dem Nabu zugesagt, bei der Suche nach einem passenden Geräteraum behilflich zu sein. Ebenso sei das Thema Linden noch nicht endgültig vom Tisch. Deshalb würde sie sich gerne in zwei Jahren wieder mit den Naturschützern zusammensetzen.

Der Vorsitzende berichtete weiter über die alljährliche Aktion mit dem Obst- und Gartenbauverein Gerchsheim, die auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war und bei der viele Kontakte geknüpft wurden. Den Vereinsausflug in den Steigerwald fanden alle Teilnehmer gelungen und großartig organisiert. Auch im nächsten Jahr wird den Nabu-Mitgliedern die Arbeit nicht ausgehen. Als Schwerpunkte stehen für das Jahr 2019 auf dem Programm: Die dauerhafte Unterbringung der Nabu-Geräte, das Ausbaggern des Amphibienweihers, die Behebung von Trockenschäden an Obstbäumen, das Überwachen der Ausgleichsmaßnahmen, das Anlegen einer Benjeshecke und der Umgang mit dem Problem der Pappeln auf dem Seegelände. Mit einem Dank an alle mit anpackenden Mitglieder beendete Frank Mützel seine Ausführungen.

Schriftführer Meinhard Spang berichtete über die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres und zeigte sich erfreut über den aktuellen Mitgliederstand. Zurzeit hat der Verein 168 Mitglieder. Es folgte der Bericht des Kassenwartes von Eberhard Schäfer. Für die Kassenprüfer lobte Till Hofmann die einwandfreie Kassenführung. Daneben erwähnte er, dass Eberhard Schäfer neben der Kasse auch für die zahlreiche Anträge und Anmeldungen bei den Behörden verantwortlich ist und dies sehr gewissenhaft ausführt. Hofmann bescheinigte dem Vorstand eine einwandfreie Vereinsführung und dankte für die geleistete Arbeit.

Besonders hob er die bisherige Arbeit von Gerätewart Franz Reichert hervor, der die vielen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen vorbildlich gewartet und gepflegt hat. Auch größere und kleinere Reparaturen waren keine Probleme für ihn. So ein Mann wie Franz Reichert sei für die Nabu-Gruppe unersetzlich. Die anschließende Entlastung des Vorstands war nur noch Formsache.

Auszeichnungen

Frank Mützel nahm im Anschluss noch einige Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. Seit zehn Jahren gehören dem Nabu an: Familie Blaschke, Susanne Haenlein, Manuela, Lukas und Benedikt Hofmann, Werner Langmantel, Jens Traeder, Arnold Weinig und Familie Jochen Wiefel. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Klaus Link, Jutta, Lukas und Sebastian Reichert, Josef Salzmann, Uschi, Alexander und Simone Stolzenberger, Marvin Thoma, Sigrid und Siegbert Werner.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Werner Walther und für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Dr. Bernhard Englert und Franz Reichert ausgezeichnet.

