Von Schließung war nie die Rede

Allein daraus ergibt sich, dass das Okay aus Freiburg nicht so schwer zu bekommen war. Noch ist die katholische Kirche Freiburgs in der Lage, Kirchen und Kapellen nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten, denn sonst gäbe es bei weniger als vier Gottesdiensten jährlich keine Alternative zur Schließung.

Noch eine kurze Historie zur Renovierung und deren Finanzierung: Bereits 2013 wurde die Maßnahme mit veranschlagten Kosten von 34 000 Euro von Freiburg genehmigt und ein Darlehen von 11 000 Euro des katholischen Darlehensfonds zugesagt. Nachdem sich herausstellte, dass die Schäden größer waren als ursprünglich ermittelt, wurde eine Nachfinanzierung beantragt und im Sommer 2016 ebenfalls genehmigt. Die Summe betrug diesmal 30 000 Euro und es wurde wieder ein Darlehen in Höhe von 10 000 Euro gewährt, dazu 10 000 Euro Zuschuss aus dem Ausgleichsstock, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Die Tilgung der beiden Darlehen wird von der Erzdiözese mit 40 Prozent bezuschusst, so dass im Endeffekt nur etwas mehr als die Hälfte zurückgezahlt werden muss.

Von einer Schließung der Hof Baiertaler Kapelle war nie die Rede, weder von Seiten des Bistums, noch von Seiten der Pfarrgemeinde.

