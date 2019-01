Waldmäusefamilie fand ein Zuhause

Großrinderfeld.15 Kinder und drei Betreuer der Nabu-Ortsgruppe Großrinderfeld kamen zum gemeinsamen Abmarsch in Richtung Löhlein. Mit Bollerwagen, Leitern, Ferngläsern und Bestimmungsbüchern ausgerüstet, machte sich die Naju Großrinderfeld auf den Weg zum nahe gelegenen Wald.

Dort warteten die vom Nabu betreuten Nistkästen auf ihre jährliche Reinigung. Außerdem galt es festzustellen, welche Vögel sich den Sommer über hier eingenistet hatten. Das konnte man anhand des Baumaterials erkennen, bei dem jede Vogelart spezielle Vorlieben hat.

In den ersten Nistkästen waren keine Vogelnester, nur etwas Moos und Laub zu entfernen – ob das an den Baumfällarbeiten im letzten Jahr lag? Kästen mit Moos und Tierhaaren wurden den Meisen zuge-ordnet und in den Kästen mit Laub und Eichelschalen hatten es sich wohl einige Mäuse gemütlich gemacht.

Es wurden von den fleißigen Teilnehmern 19 Nistkästen inspiziert, gesäubert und kartiert. Darunter auch ganz besondere wie Starenkästen mit extra großem Loch oder ein Baumläuferkasten, bei dem sich zwei Löcher seitlich direkt am Baumstamm befinden. Eine Kugel für den Zaunkönig haben die Kinder neu aufgehängt, da die alte Opfer der Fällarbeiten geworden war.

In einem Kasten wurde die Gruppe von ein paar andere Bewohnern überrascht. Beim Säubern des Kastens, der bis zur Decke mit Laub vollgestopft war, huschte plötzlich eine Waldmaus um die Beine. Kaum war der Schreck vorbei, folgten der ersten noch zwei weitere Mäuse, welche mit großem Hallo begrüßt wurden.

Die jungen Teilnehmer hatten viel Spaß bei den Säuberungsaktionen. nabu

