Wehr zu sieben Einsätzen gerufen

Gerchsheim.Anton Kraus bleibt für weitere fünf Jahre Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gerchsheim. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er ebenso im Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Michael Henneberger.

Immerhin 30 von 36 Aktiven bei der Abteilungswehr hatten den Weg ins Gerätehaus gefunden, um über die Zukunft der Führung zu entscheiden. „Ich bin noch nicht amtsmüde“, bedankte sich Kraus für das Vertrauen seiner Kameraden und Kameradinnen, denen er großes Lob für die Arbeit im vergangenen Jahr zollte.

Auch wenn man nur zu sieben Einsätzen gerufen wurde, die Bereitschaft zu helfen sei immer da gewesen. Die überwiegende Zahl der Einsätze bezog sich allerdings auf Fehlalarme (vier) der Brandmeldeanlage in der Festhalle in Gerchsheim. Dieses Problem hofft Bürgermeisterin Anette Schmidt nun mit der Fachfirma gelöst zu haben, wie sie in ihren Grußworten vermittelte.