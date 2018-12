Weihnachtsbaum im Wald geholt

ilmspan.Bernhard und Maria Klug machen der Kindertagesstätte St. Laurentius jährlich eine große Freude, indem sie der Einrichtung einen Nadelbaum schenken. So machten sich alle Kitakinder, mit Arbeitshandschuhen ausgestattet, auf den Weg zum Anwesen Klug. Dort wurde Baum, vor ihren Augen, durch einen Trichter gezogen und somit in ein Netz gehüllt. Danach bekamen die Kinder nicht nur den Weihnachtsbaum, sondern auch immer noch etwas Süßes von der Familie Klug.

Alle Kitakinder und Erzieherinnen packten am Stamm oder am Netz an und machten sich auf den Rückweg. In der Kita wurde der Baum dann aufgestellt und schließlich mit Sternen, Kugeln und Lichtern gemeinsam geschmückt.

Diese Aktion ist eine besondere Einstimmung und vermittelt eine weihnachtliche Atmosphäre, die die Kinder nicht so schnell vergessen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018