Wertvoller Beitrag zum Klimaschutz

Die Beleuchtung in zahlreichen Straßen von Großrinderfeld, Gerchsheim, Ilmspan und Schönfeld wurde jetzt modernisiert.

Großrinderfeld. Ermöglicht haben dies Finanzmittel zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen, die vom Bund bereitgestellt werden. Knapp 50 000 Euro dieser Förderung investierte die Gesamtgemeinde Großrinderfeld jetzt in die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne, energiesparende LED-Beleuchtung. Die Netze BW GmbH hat mittlerweile bereits jede Dritte der insgesamt 727 Straßenleuchten im Gemeindegebiet ausgewechselt. Dabei kamen die am meisten Strom fressenden Lampen zuerst dran.

Energieverbrauch sinkt

Bürgermeisterin Anette Schmidt betonte bei einem Ortstermin, dass neben der verbesserten Leuchtkraft auch der um rund 75 Prozent geringere Energieverbrauch ein ausschlaggebendes Argument für den Gemeinderat waren, hier zu investieren. Außerdem, so die Bürgermeisterin, sorgen die Lampen flächenmäßig für eine bessere Ausleuchtung der Straßen und Gehwege. „Wir entlasten damit nicht nur den gemeindlichen Haushalt, sondern leisten mit dem künftig vermiedenen CO2-Belastungen gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz.“

Neben der Energieeinsparung nennt Arno Gärtner, Projektleiter der Netze BW, noch weitere Vorzüge: „LED-Leuchtittel haben eine längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten als die herkömmlichen Gasentladungslampen. Zudem gilt das erzeugte warmweiße Licht als besonders insektenfreundlich, da durch die Zusammensetzung des Lichtes weniger Insekten angelockt werden.“

Umfassende Unterstützung

Bernhard Ries, Kommunalberater der EnBW, stellte fest, dass die Firma der Gemeinde Großrinderfeld eine möglichst umfassende Unterstützung bieten will. Ergänzend weisen er und Bürgermeisterin Schmidt darauf hin, dass Straßenbeleuchtungsstörungen oder Schäden nach Verkehrsunfällen der Gemeindeverwaltung unter Angabe der am Lichtmast befindlichen Nummer telefonisch unter 09349/92010 und außerhalb der Dienstzeiten des Rathauses auch der Netze BW direkt unter der Störungsnummer 0800/3629477 gemeldet werden können.

Effiziente Leuchten

Die LED-Leuchten arbeiten effizienter, da bei gleicher Lichtausbeute, im Vergleich zu herkömmlichen Entladungslampen, die Lichtstreuung wesentlich geringer ist. Bei den herkömmlichen Lampen erfolgt die Lichtverteilung im Wesentlichen über eine Spiegeloptik. Die LED-Leuchten bringen das Licht ohne Umlenkung direkt auf den Boden. Diese neue Lichttechnik erreicht beinahe die Farbwiedergabe von Sonnenlicht und sorgt so für ausgezeichnete Kontraste. Durch das schmale Spektrum des abgestrahlten Lichtes, das weder Infrarot noch ultraviolette Anteile beinhaltet, werden weitaus weniger nachtaktive Insekten angelockt. Somit entfällt die regelmäßige Reinigung verschmutzter Lampen.

LED Lampen bestehen aus einem Silizium-Halbleiterchip, der mit weiteren Elementen vermischt wird, zum Beispiel Aluminium oder Gallium. Setzt man die LED unter Spannung, regt das die Elektronen dieses Fremdstoffes an. Dabei entsteht Energie, die in Form von Photonen – also als Lichtwellen – abgegeben wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018