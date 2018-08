Wissenswertes über die Orgel erfahren

Anzeige

Großrinderfeld/Werbach.Für 37 Kinder und Erwachsene hatte ein Team des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach anlässlich des Ferienprogramms eine Fahrt nach Hardheim zur Orgelmanufactur Vleugels organisiert.

Zur Einführung wurde ein informativer Film gezeigt. Anschließend bekamen alle Teilnehmer vom Ehepaar Vleugels eine anschauliche Werksführung, bei der vor allem die Kinder miteinbezogen waren.

„Königin der Instrumente“ erklang

Mit dem Wissen, wie eine Orgel gebaut und restauriert wird und was zum Beruf des Orgelbauers dazugehört, ging es dann zu einem Abstecher in die Hardheimer Kirche. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Ortsgeistlichen und einer Andacht von Gemeindereferentin Birgit Kuhn zu „Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ erklang nun endlich die „Königin der Instrumente“. Eine kindgerechte und informative Orgel-Vorführung durch Professor Arno Leicht rundete den ersten Teil des Ferienprogrammtags ab.