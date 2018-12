Zauberhafte Stimmung erfreute Besucher

Gerchsheim.Schneeflocken fallen vom Himmel: Beim Gerchsheimer Weihnachtsmarkt herrschte am Sonntag eine besondere Stimmung.

Pünktlich zu Beginn des Weihnachtsmarktes in Gerchsheim kam der Winter auf eine Stippvisite vorbei. Ob es nur daran lag, dass die Kinder der Kindertagesstätte St. Anna den Schnee herbei gesungen hatten mit ihren Liedern oder ob das Organisationskomitee einen besonderen Draht zum Himmel hat, war den Besuchern egal. Sie erfreuten sich an der weißen Pracht.

Seit vielen Jahren ist der Gerchsheimer Weihnachtsmarkt auch Treffpunkt aller, die einen Weihnachtsbaum erstehen wollen. Viele frisch geschlagene Bäume wechseln den Besitzer an diesem Tag und wer möchte, konnte sich den Baum auch von der Jugendfeuerwehr nach Hause liefern lassen. Diesen besonderen Service lieben die Leute und die Nachwuchskräfte der Wehr hatten alle Hände voll zu tun, um die Bäume richtig zu lagern, damit jeder genau den Baum erhält, den er auch gekauft hat.

Auch Bürgermeisterin Anette Schmidt kauft hier ihren privaten Weihnachtsbaum, denn Qualität überzeugt eben. Sie dankte bei der Begrüßung auch im Namen des Ortsvorstehers Heinz Schmitt den vielen ehrenamtlichen Betreibern der Verkaufsstände, ohne deren Einsatz so eine lange Tradition nicht aufrecht erhalten werden könnte.

Zu den Traditionen gehört auch der Besuch des Nikolaus mit Geschenken für die Kinder und ein Krippenspiel in der Kirche. Traditionell ist auch der Abschluss mit einem kleinen Platzkonzert der Jugendmusikschule Gerchsheim. Da ist es schon dunkel und die besondere Stimmung des Gerchsheimer Weihnachtsmarktes kommt noch besser zur Geltung. So mancher Besucher stimmte fröhlich in die weihnachtlichen Lieder ein. Und so verweilte man noch lange im Ort.

Damit erfüllte der Gerchsheimer Weihnachtsmarkt auch einen sozialen Zweck im besten Sinne der Adventszeit, in der man sich auf Weihnachten vorbereiten soll – trotz all der Hektik, die einen aktuell umgibt. mae

