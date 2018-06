100. Geburtstag wirft Schatten voraus

Anzeige

Dem von Schriftführerin Nadine Bamberger zusammengestellten Bericht waren die Aktivitäten des Vorstandes zu entnehmen. Ein Dauerthema war auch die Unterhaltung und Sanierung des Sportgeländes.

Valentina Derr stellte die Aktivitäten der Turnabteilung vor. Die reichen vom Eltern-Kind-Turnen über Tanzformationen bis zum Wettkampfturnen. Auch für die Senioren gibt es Angebote.

Die Jugendgruppen absolvierten diverse Wettkämpfe, beim Landeskinderturnfest und beim Gaukinderturnfest war man vertreten. Sein Können präsentierte der Turnernachwuchs bei der Gewerbeschau und der Seniorenfeier.

Einen Einblick in die Jugendarbeit gab Peter Gaspar. Er übt das Amt kommissarisch aus. Acht Jugendmannschaften mit insgesamt 120 Kindern und Jugendlichen nehmen in der aktuellen Saison am Spielbetrieb teil. Mit dem FV Lauda, dem SV Wittighausen und dem SV Zimmern ist man Spielgemeinschaften eingegangen.

Spielgemeinschaften

Große sportliche Erfolge konnten die Jugendmannschaften, so Gaspar, nicht verzeichnen. Zuversichtlich ist er allerdings für die kommende Saison. Allein für die A-Jugend stehen 40 Kicker zur Verfügung. Zwei Mannschaften sollen an den Start gehen. Gaspar freute sich, dass in der B-Jugend wieder eine Elfer-Mannschaft gemeldet werden kann.

Kleinere Brötchen backen mussten die beiden Seniorenmannschaften. Nach dem Aufstieg drehte sich in dieser Saison alles um den Klassenerhalt. Denkbar schlecht startete die erste Mannschaft in der Landesliga. Nach dem neunten Spieltag waren nur vier Punkte auf der Habenseite. „Wir mussten die Reißleine ziehen“, betonte Lothar Derr. Mit Stefan Braun und Marco Schenk übernahm ein neues Trainerduo die Verantwortung. „Nach der Vorrunde waren wir eigentlich schon tot“, räumte Schenk ein. In der Winterpause kamen Chris Moschüring und Vedran Celiscak als Neuzugänge. „Ohne die beiden wären wir schon längst abgestiegen.“ Mit ihnen sammelte die Mannschaft 24 Punkte in der Rückrunde. Für die neue Saison laufen die Planungen schon. Das Duo Braun/Schenk will weitermachen.

Ähnlich problematisch verlief die Saison für die zweite Mannschaft. Trainer Uwe Withopf hatte regelmäßig Ausfälle zu beklagen. „Wir konnten nie zweimal nacheinander mit derselben Aufstellung auflaufen.“ Zudem musste er auch regelmäßig Spieler für die erste Mannschaft abstellen. Withopf zeigte sich zuversichtlich, in der Kreisklasse A bleiben zu können. Voraussetzung ist ein Sieg im Relegationsspiel gegen den TSV Unterschüpf/Kupprichhausen.

Einnahmen erhöht

Der Aufstieg in die höhere Spielklasse machte sich auch in der Vereinskasse bemerkbar. Weil mehr Zuschauer den Weg ins Stadion fanden, stiegen auch die Einnahmen. Das freute Kassierer Christian Barthel. Die Tanzveranstaltungen waren wieder besser besucht. Einnahmen erzielte der Verein auch durch Mitgliedsbeiträge und großzügige Spenden. Die sind nach Barthels Angaben auch dringend nötig, um die Kosten für das Sportheim und den Spielbetrieb aufbringen zu können.

„Ganz Grünsfeld drückt dem FC die Daumen“, meinte Joachim Markert. Der Bürgermeister wünschte der ersten und zweiten Mannschaft viel Erfolg in den entscheidenden Spielen am Saisonende. Den Klassenerhalt haben beide Teams in seinen Augen verdient. Auch deswegen, weil der Verein ein wichtige Rolle in der Kommune spiele. Die Verantwortlichen leisteten wertvolle Sozialarbeit. „Beim FC lernt man fürs Leben“, war er überzeugt.

Mammutaufgabe

Der Klassenerhalt ist für Verantwortliche und Fans des FC auch aus einem anderen Grund eine Herzensangelegenheit. 2019 feiert der Verein seinen 100. Geburtstag. Die Vorbereitungen sind im Gange, ein Festausschuss mit Jürgen Rothmeyer an der Spitze hat sich bereits gebildet. Geplant ist ein Fest vom 12. bis15. Juli 2019.

„Das wird eine Mammutaufgabe“, räumte Lothar Derr ein. Der Tradition fühle man sich aber verpflichtet. Um das Fest stemmen zu können, sind viele Helfer vonnöten. Derr appellierte deshalb an die Vereinsmitglieder: „Alle müssen mithelfen.“ feu

