45-Jähriger von Auto überrollt

Grünsfeld.Glück im Unglück hatte ein 45-Jähriger am Sonntagmittag, als er von seinem Fahrzeug überrollt wurde. Der Mann war mit seinem Peugeot Boxer auf der Rötensteinstraße in Grünsfeld unterwegs und stellte diesen kurz nach den Aussiedlerhöfen in Richtung Rötensteinbrücke ab. Dann stieg er zusammen mit seinem Vater aus dem Fahrzeug.

Auto nicht gesichert

Offensichtlich sicherte der Mann den Kastenwagen nicht gegen das Wegrollen, sodass es auf der abschüssigen Straße begann, in Richtung Feld zu rollen. Der 45-Jährige wollte das Fahrzeug aufhalten und hielt es am hinteren Radlauf fest, geriet dabei aber unter den Peugeot und wurde von einem Hinterrad überrollt. Das Auto rollte weiter und stieß letztlich gegen einen Baum auf dem Feld.

Der Mann wurde bei dem Unglück leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018