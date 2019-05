4700 Euro an die Stadt übergeben

Grünsfeld.Spende überreicht: Fast jeden Tag ist der Bürgerbus im Einsatz und transportiert Personen im Stadtgebiet. Beindruckende Zahlen kommen dabei zustande. 2018 nutzten 4305 Fahrgäste das kommunale Angebot.

Auf 3425 Fahrten legten sie 31055 Kilometer zurück. Die Einnahmen behalten die in einem Verein organisierten Fahrer nicht für sich, sondern spenden sie regelmäßig der Stadt. Knapp 4700 Euro sind im letzten Jahr zusammengekommen, die Bürgermeister Joachim Markert jetzt der Stadtkasse gutschreiben kann. Bei der stattlichen Summe handelt es sich um die Fahrgelder und Mitgliedsbeiträge. Hinzukommt das Trinkgeld in Höhe von 382 Euro, das die Fahrer komplett abgaben.

Joachim Markert dankte für die Spende und lobte das Engagement der Fahrer. „Sie haben einen guten Ruf in der Gemeinde“, wusste der Bürgermeister zu berichten. Die Zufriedenheit der Mitfahrer sei auch deshalb sehr hoch, weil der Bürgerbus einen einmaligen Service biete. „Die Fahrer legen auch schon mal mit Hand an, wenn schwere Tüten in die Wohnung eines Gastes getragen werden müssen.“

Um das Angebot in dieser Qualität aufrechterhalten zu können, braucht es eine angemessene Anzahl an Fahrern. Derzeit setzen sich 18 Frauen und Männer regelmäßig hinter das Steuer.

„Über jeden Neuzugang sind wir dankbar“, erklärte Vorsitzender Dieter Scheidel bei der Spendenübergabe.

Interessenten sollen sich im Rathaus unter Telefon 09346/921113 melden. feu

