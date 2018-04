85 Tänzer bei Prunksitzung

Anzeige

Das Engagement der 320 Mitglieder beschränkt sich nicht auf die „Fünfte Jahreszeit“ zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch. Das Schorrenfest hat sich zu einem wichtigen Datum im Veranstaltungskalender entwickelt. Zur Organisation der vielen Aktivitäten trafen die Vereinsmitglieder sich zu etlichen Arbeits- und Vorstandssitzungen.

Klaus Bernhardt informierte über die Aktivitäten der Jugend. 136 Mitglieder zählt die Abteilung. Ein „Tänzerfest“ habe den Zusammenhalt gestärkt.

Andrea Kraft zeichnet für den karnevalistischen Tanzsport verantwortlich. Der zählt mit Purzelgarde, Kindergarde, Juniorengarde, Prinzengarde, gemischte Schautanzgruppe und Männertanzgruppe derzeit sechs Formationen. Mit Shamila Almestica haben die „Hasekühle“ wieder ein Tanzmariechen. Um diese Vielfalt werden die „Hasekühle“ nach Krafts Angaben von anderen Vereinen beneidet. „85 eigene Tänzer standen bei der Prunksitzung auf der Bühne“, hatte sie gezählt. Gemischte Schautanzgruppe und Männertanzgruppe nahmen an verschiedenen Turnieren teil – mit Erfolg. Wiederholt belegte man vordere Plätze und sammelte Pokale.

Ein aktives Vereinsleben macht sich in der Kasse bemerkbar. Darauf wies Markus Haas hin. In seinem Kassenbericht ging er auf die finanzielle Situation ein. Man habe eine beträchtliche Summe in Licht- und Tontechnik investiert. Einer einstimmigen Entlastung des Vorstandes stand damit nichts im Wege.

Zur neuen Kampagne wollen die „Hasekühle“ die Homepage überarbeiten und mit einem Newsletter über die Aktivitäten des Vereins informieren. feu

