Grünsfeld.Es läuft: Der Bürgerbus fährt von Erfolg zu Erfolg. Seit Beginn 2015 hat er schon rund 67 100 Kilometer zurückgelegt. Bei der zweiten Jahreshauptversammlung seit der Gründung zogen die Vereinsmitglieder eine mehr als positive Bilanz.

Als „problemlos“ und „unkompliziert“ bezeichnete Dieter Scheidel die Situation des Vereins. Der Vorsitzende zeigte sich überrascht davon, wie „rund alles läuft“. Der Vorstand habe kaum eingreifen müssen: „Die Abläufe haben sich mittlerweile eingespielt.“

Bürgermeister Joachim Markert lobte den „guten Geist in der Gemeinschaft“. Der Bürgerbus erfreue sich großer Akzeptanz und sei über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Nach Ansicht des Bürgermeisters sei das Grünsfelder Konzept einmalig. Der Bürgerbus werde allein durch ehrenamtliches Engagement betrieben und biete einen einmaligen Service. Anders als in anderen Kommunen fahre der Bürgerbus in Grünsfeld bis vor die Haustür. „Und die Fahrer legen auch schon mal mit Hand an, wenn schwere Tüten in die Wohnung eines Gastes getragen werden müssen.“