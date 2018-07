Aktive legten das Juniorabzeichen ab

Anzeige

Die Vorbereitungen auf die praktische Prüfung erfolgten durch die jeweiligen Instrumentallehrer. Abgenommen haben die Prüfung Thomas Weber, der Dirigent der Musikkapelle sowie Valentin Kimmelmann, der Vertreter des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland.

Überreicht wurde das Abzeichen durch Valentin Kimmelmann, der allen Teilnehmern zur bestandenen Prüfung gratulierte. Die erfolgreichen Jungmusiker sind Vanessa Lauer an der Querflöte, Jessica Baumann an der Klarinette, Nina Richter am Alt-Saxophon, Julian Hehn und Matteo Boccacno an der Trompete, Yannick Fabricious am Tenorhorn so wie Bastian Hehn am Schlagzeug.

Fränkische Nachrichten, Montag, 30.07.2018