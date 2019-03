Alarmierung künftig auch per SMS

Zimmern.Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Zimmern informierte Bürgermeister Joachim Markert, dass auf vielfachem Wunsch künftig im Einsatzfall neben der Alarmierung über Sirene die Feuerwehrangehörigen zusätzlich mittels SMS-Nachricht über die Leitstelle benachrichtigt werden. Die Verteilung der Alarmierungsbotschaft wird hierbei ein Kommunikationsdienstleister übernehmen.

Abteilungskommandant Marco Pacius hieß die Mitglieder der Wehr und die Gäste willkommen. Nach den Totengedenken verlas Schriftführer Harald Englert das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung.

Pacius blickte auf zahlreiche Übungen, einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs, eine Begehung sämtlicher örtlicher Hydranten sowie auf eine Hilfeleistungseinsatz nach einem Wasserrohrbruch zurück.

Kassier Konrad Kuhn legte Rechenschaft über die finanzielle Situation der Abteilung ab. Horst Vollrath, der zusammen mit Klaus Lurz die Kasse geprüft hat, bescheinigte dem Kassier eine korrekt geführte Kasse. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Jugendwart Ralf Hofmann berichtete über die Aktivitäten der 15 Jugendlichen. Neben der Durchführung von zahlreichen Übungen hat man unter anderem am Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Main-Tauber in Grünsfeld teilgenommen. Zudem besuchte man bei der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim die Schlauchpflege-Werkstatt (ZSW).

Seitens der Verantwortlichen der Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet hat man sich entschlossen, ab diesem Jahr die Übungen mit den Jugendlichen aus allen Abteilungen zentralisiert und gemeinsam in Grünsfeld durchzuführen. Die örtlichen Jugendgruppen bleiben hierbei bestehen.

Der stellvertretende Stadtkommandant Matthias Beil informierte über die Anforderung der Datenschutzgrundverordnung und die sich hieraus ergebenden Anforderungen an die Feuerwehren sowie über das neue Anmeldeverfahren zu Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal.

Sodann wurden vom stellvertretenden Stadtkommandanten Daniel Freitag, Karsten Lotter, Alexander Richter und Justus Wagner zum Oberfeuerwehrmann befördert. Klaus Lurz und Hubert Neckermann wurden zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

Die Anforderungen an die Mitglieder der Feuerwehren steigen stetig. Eine gute Aus- und Weiterbildung ist deshalb unerlässlich. Erfolgreich haben Karsten Lotter, Hubert Neckermann, Florian Richter, Horst Vollrath und Harald Englert den Sprechfunkerlehrgang abgeschlossen. In die aktive Wehr aufgenommen wurden Norwin Klug, Enrico Schmitt, Lea Vollrath und Christian Zorn. Zudem hat Sophia Klug das Leistungsabzeichen in Bronze und Ralf Hofmann das Leistungsabzeichen in Silber errungen.

Bürgermeister Markert warbfür eine Zusammenarbeit der Abteilungen untereinander. Hoch erfreut zeigte er sich über dien Beförderungen, die bestandene Lehrgänge und die Aufnahmen von vier Nachwuchskräften in die aktive Wehr.

Auch Ortsvorsteher Dieter Schenek war voll des Lobes und dankte für die Einsatzbereitschaft der Floriansjünger, die sich in den vielfältigen Aufgaben gezeigt haben. Auch dankte er für die großartige Unterstützung bei der Zimmern durchgeführten Säuberungsaktion.

Nach der Bekanntgabe anstehender Termine durch Abteilungskommandant Marco Pacius klang die Jahreshauptversammlung mit einem geselligen Beisammensein aus. hae

