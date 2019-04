Alle Bevölkerungsschichten vertreten

Grünsfeld.Zu einer Nominierungsversammlung trafen sich fristgerecht vor der Abgabe der Vorschlagslisten die seitherigen Mitglieder des Grünsfelder Gemeinderates der Freien Bürgerliste und kommunalpolitisch interessierte Bürger.

Zunächst gaben die Gemeinderäte Jürgen Hofmann, Thomas Heer, Franz Ködel und Dieter Schenek einen Rückblick über ihre erfolgreiche Mitarbeit im Grünsfelder Gemeinderat und über die Ergebnisse der Kommunalpolitik aus den letzten fünf Jahren. Detaillierte Auskunft gab es zu zahlreichen Fragen der Bürger zu aktuellen Themen und zu den Fragen einer möglichen Kandidatur für die anstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai.

Diese Ausführungen stießen auf sehr große Zustimmung und so erfolgte schließlich die Nominierung der Kandidaten. In geheimer Abstimmung beschloss man die alphabetische Aufreihung für die Vorschlagsliste der Freien Bürgerliste. Gemeinsam ist der Wille zur aktiven Gestaltung der Grünsfelder Kommunalpolitik und zum parteiunabhängigen Engagement. Die Freie Bürgerliste sieht sich eher als Zusammenschluss politisch interessierter und engagierter Bürger für die Gestaltung des kommunalen Geschehens im Sinne einer lebendigen Gemeinde.

Kennzeichnend ist auch, dass alle Kandidaten sich ehrenamtlich in vielen Vereinen und Organisationen für ihre Mitbürger engagieren. Dabei bildet die Freie Bürgerliste die gesamte Bevölkerung in all ihren Altersgruppen ab. So ergibt sich eine Bandbreite von sehr jungen Kandidaten über eine starke Gruppe von Frauen und Männern in der Mitte des Lebens bis hin zu aktiven Kandidaten, die bereits der älteren Bevölkerungsschicht zuzurechnen sind. Alle Kandidaten verfügen auch über einen reichen Erfahrungsschatz aus den verschiedensten Berufen. Hervorzuheben ist auch das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen und Gruppierungen der Gesamtgemeinde. Feuerwehr und Sportverein, aber auch jahrzehntelanges Mitwirken in der Musikkapelle oder in der Kulturarbeit im weiteren Sinne sowie im sozialen Bereich sind zentrale Merkmale und verweisen auf die Kompetenzen der Freien Bürgerliste.

Kennzeichnend für die Kandidaten ist darüber hinaus das Interesse, sich in die teilweise sehr komplexen Grundlagen kommunaler Prozesse einzuarbeiten beziehungsweise die jahrzehntelange kommunalpolitische Erfahrung weiter in eine erfolgreiche und zukunftsweisende Mitarbeit im Gemeinderat einzubringen.

Da in Grünsfeld mit seinen Stadtteilen die Kommunalwahl in Form der so genannten „Unechten Teilortswahl“ stattfindet, wurde eine jeweils spezifische Nominierung durchgeführt.

Es kandidieren für Grünsfeld: Salvatore Boccagno, Rainer Feuerstein, Jürgen Hofmann, Thomas Heer, Karina Haag, Sonja Knüll, Franz Ködel, Stefan Markert; Grünsfeldhausen: Klaus Bernhardt, Margit Sobotta; Paimar: Bernhard Haag; Zimmern: Dieter Schenek, Reiner Zwicker; Kützbrunn: Mario Bayer.

Um diese kommunalpolitische Grundhaltung auch auf höherer Ebene, dem Kreistag, einzubringen kandidiert Franz Ködel zusätzlich für die Wahl zum Kreistag im Wahlbezirk V (Ahorn/Boxberg/Grünsfeld/Wittighausen).

Im Zuge der Wahlvorbereitungen wird die Wählerinitiative „Freie Bürgerliste“ alle Stadtteile in Begleitung des jeweiligen Ortsvorstehers beziehungsweise von Bürgermeister Markert besuchen. Dabei will man die Bedürfnisse der Bevölkerung jeweils kennenlernen. Dabei bietet sich die Gelegenheit mit den Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Die Termine für die Vor-Ort-Termine sind: 3. Mai, 17 Uhr Grünsfeld und Hof Uhlberg, 9. Mai, 17.30 Uhr, Kützbrunn und 19 Uhr Zimmern, 15. Mai, 17.30 Paimar und 19 Uhr Grünsfeldhausen sowie 16. Mai, 19 Uhr in Krensheim. fk

