Alpha Fighter auf der Matte erfolgreich

Grünsfeld.Beim ersten internen Turnier der Kinder und Jugendlichen im Kampfsportzentrum ging es heiß her. Die Kinder überzeugten auf ganzer Linie und zeigten, was sie gelernt hatten. Bei diesem internen Turnier ging es mehr darum, die Kinder und Jugendlichen zwischen fünf und 16 Jahren langsam an den Wettkampf heranzuführen und in entspannter heimischer Atmosphäre, in Alter und Gewichtsklassen getrennt, im Turniermodus ihr Können zu beweisen.

Richtige Neulinge waren darunter, die erst wenige Wochen trainierten, aber trotzdem den Ehrgeiz hatten und viele überraschten, was sie bereits erlernt hatten.

Obwohl es ein internes Turnier war, kam noch kurzfristig das befreundete Sambo Team aus Würzburg mit fünf jungen Kämpfern dazu, das neben dem angegliederten Alpha Fighters Team aus Künzelsau unter der Leitung von Trainer Gregor Bytomski noch mitkämpfte.