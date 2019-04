Altersmischgruppe als Alternative

Entlang der Stadthalle in Grünsfeld müssen insgesamt zehn Bäume gefällt werden. Darauf wies Bürgermeister Joachim Markert bei der Sitzung am Dienstag im Rathaussaal hin. Die Bäume an der K 2811 sind dürr, teilweise vom Pilz befallen und daher in der Standsicherheit gefährdet, wie eine Kontrolle durch das Straßenbauamt ergab. Nach Markerts Angaben will man die Anlage wieder als Allee pflanzen - auch um für eine Geschwindigkeitsreduzierung am Ortseingang zu sorgen. Zudem sollen die Rabatten an den Parkplätzen begradigt werden.

Der Umbau der Dorothea-von-Rieneck-Schule in Grünsfeld in einen Kindercampus geht weiter. Der Gemeinderat vergab bei einer Enthaltung die Arbeiten für die Boden- und Treppenbeschichtung im Keller des Schulhauses II an die Firma Heinrich Schmid aus Möckmühl. Die Angebotssumme liegt bei 7061 Euro. Eingebracht werden soll eine diffusionsoffene Beschichtung, aufgrund der Feuchtigkeit von unten, erklärte Architekt Salvatore Boccagno auf Nachfrage.

Nachfragen zum Umbau gab es von Gemeinderätin Viola von Brunn. Sie fragte nach der Barrierefreiheit im Lernatelier und der künftigen Kooperation mit der Andreas-Fröhlich-Schule. Markert wies darauf hin, dass das Lernatelier im Dachgeschoss des Schulhauses nicht barrierefrei zu erreichen sei, man aber auch keine Schüler mit Rollstuhl unterrichte. Die Kooperation mit der Andreas-Fröhlich-Schule bestehe weiterhin und man werde im neuen Schuljahr wieder ein Kind im Rahmen der Inklusion in einer Schulklasse mitbetreuen. Er stehe mit der Leiterin, Daniela Payer, in regem Austausch.

Auf die Frage von Viola von Brunn nach der Lärmbelastung der Klassen, die nicht im Schulhaus II untergebracht werden, unterstrich der Rathauschef, dass man den Baulärm so gering wie möglich halte. Treppenhaus und Schulhof würden von den Bauarbeitern nicht genutzt. Doch ließe sich Lärm nicht immer vermeiden.

Für einige Diskussion sorgte die Nachfrage nach den künftigen Smartboards an der Grundschule. Angeschafft werden sollen je eines für Klasse 3 und 4, hieß es. Das war für die Gemeinderäte auch ausreichend, weil es nach Aussagen des Bürgermeisters kaum Erfahrungswerte damit in Grundschulen gebe. Eine Mutter sorgte sich um die Akzeptanz bei den Lehrern, die damit arbeiten müssten. Markert versicherte, dass die Anschaffung nur auf einer nachvollziehbaren Konzeption durch die Lehrer getätigt werde, auch weil dies für einen Zuschuss aus dem Digitalpakt nötig sei.

Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 12. Mail, können sich die Bürger ein Bild vom Baufortschritt im Schulhaus II machen.

Der Satzung über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage stimmte das Gremium zu. Am 12. Mai findet der Gewerbetag zusammen mit den Gesundheitstagen des VdK statt, am 30. Mai das Stadtbrunnenfest. dib