Anhänger löste sich von Kleinlaster

Grünsfeld.Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Montagmorgen auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Lkw-Gespann zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze zu Bayern, als sich plötzlich der Anhänger vom Klein-Lkw löste. Zwar wurde die Bremse des Anhängers durch die Abreißleine sofort angezogen, dieser wurde aber trotzdem nach links gegen die Mittelschutzplanken geschleudert, an denen er dann stehen blieb. Zum Glück fuhr zu diesem Zeitpunkt niemand auf der Überholspur. Da an der Anhängerkupplung kein Defekt festgestellt werden konnte, geht die Polizei von einer Verletzung der Sorgfaltspflicht beim Ankuppeln aus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018