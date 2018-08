Anonyme Bestattung wird möglich

Anzeige

Die anonyme Bestattung ist auf dem Urnenfeld auf dem Grünsfelder Friedhof möglich. Der Gemeinderat machte sich ein Bild von der neu errichteten Stele.

Grünsfeld. „Der Muschelkalkstein passt sich hervorragend in die Umgebung ein.“ Bürgermeister Joachim Markert ist beim Vor-Ort-Termin des Grünfelder Gemeinderats am Donnerstag auf dem Friedhof voll des Lobes. Rund 7900 Euro hat die Kommune für dieses Grabfeld investiert, das Platz für 80 Urnen hat.

Urnenbestattungen nehmen auch in Grünsfeld immer mehr zu. Dieser Entwicklung hat die Kommune mit der Ausweisung eines Urnengräberfelds auf dem Friedhof bereits Rechnung getragen. Da aber oft die Angehörigen der Verstorbenen nicht in der Nähe leben, habe es immer mehr Anfragen nach anonymen oder teilanonymen Bestattungsmöglichkeiten gegeben, erläuterte der Rathauschef. So hatte sich das Gremium Anfang des Jahres mit dem Thema beschäftigt und im Frühjahr die Stele bei Harald Kuhn in Auftrag gegeben. „Die lange Suche nach dem passenden Stein hat sich gelohnt“, merkte Markert an und war von der Gestaltung dieser Gedenkstätte für die Verstorbenen sehr angetan.