Anschluss im „Endspurt“

Mit etwas Verzögerung kommt das schnelle Internet auch nach Grünsfeld. Bei der Informationsveranstaltung in der Stadthalle bekam die Bevölkerung wichtige Hinweise zum Umstieg.

Grünsfeld. Mit ungefähr einem halben Jahr Verspätung kommt nun das schnelle Internet auch nach Grünsfeld und seine Ortsteile. Geplant war der Anschluss an das Glasfasernetz im Herbst letzten Jahres, doch mehrere unglückliche Umstände haben zu der Verspätung geführt, berichteten sowohl Bürgermeister Joachim Markert, als auch der Shopleiter aus Tauberbischofsheim, Carsten Leisering, vor über 150 Besuchern in der Stadthalle in Grünsfeld.

Markert berichtete von den ersten Überlegungen eines eigenen Netzausbaus 2014. Ein Jahr später wurden bereits Leerrohre nach Kützbrunn, Grünsfeld-Hausen und Krensheim verlegt.

Dann kam der kreisweite Ausbau nach dem Deckungslücken-Modell, das 99 Prozent der Haushalte im Main-Tauber-Kreis an das schnelle Internet anschließen sollte.

Hierfür wurden 19 Millionen Euro veranschlagt, dank Förderung von Bund und Land, sowie dem Kreis blieben allerdings für alle Kommunen nur drei Millionen übrig, die nach Einwohnerzahl aufgeteilt werden.

Kritik an Deutscher Telekom

Markert übte Kritik an der Informationspolitik der Deutschen Telekom, die als Generalunternehmer die Ausschreibung gewonnen hatte. Der definitive Anschlusstermin wurde immer wieder hinausgezögert, bis zum heutigen Tag.

Kritik kam aber auch von Besucherseite. Die analogen Anschlüsse wurden größtenteils schon umgestellt auf digital, aber die Leistung vor allem beim Internet sei aktuell schlechter als vorher. „Beim analogen Anschluss hatte ich wenigstens zwei Mbit, jetzt sind es gerade 379 Kbit“, beschwerte sich ein Besucher öffentlich.

Man hatte ihm bei der Umstellung zugesagt, dass spätestens im Januar das schnelle Netz verfügbar sein wird. Doch jetzt musste er vernehmen, dass es Mitte April bis Anfang Mai werden wird, so die Aussage von Shop-Beraterin Daniela Faulhaber in der Veranstaltung.

„Wir sind jetzt im Endspurt“, sagte Leisering vor dem Publikum. Allerdings, darauf wiesen beide hin, müsse sich jeder Kunde bei ihnen melden, der auf das schnelle Internet aufspringen möchte. Jeder Kunde sei ein Einzelfall und müsse einzeln geprüft werden.

Individuelles Angebot

Deshalb baten die Kundenberater, dass alle Umstellungswilligen sich am Veranstaltungsabend selbst oder in den nächsten Tagen im T-Punkt melden, um den genauen Umstellungstermin zu besprechen und vor allem die vorhandenen Geräte zu überprüfen.

Vor allem ältere Router seien für Geschwindigkeiten von 50 000 Mbit und mehr nicht ausgelegt und müssen gegebenenfalls ersetzt werden. Wer sich Glasfaser direkt ins Haus legen lassen will und dann mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit surfen möchte, der soll sich auf jeden Fall ein individuelles Angebot erstellen lassen, denn hier seien eventuell noch Grabungsarbeiten notwendig. Wer allerdings in den Baugebieten „Göbel II und III“ oder „Höhri“ wohnt, für den müssten keine Grabungen mehr vorgenommen werden, sagte Bürgermeister Markert. Hier sei „FTTH“ bereits für alle Haushalte vorgesehen, also Glasfaser bis ins Haus.

Bei allen anderen Haushalten geht die Verteilung weiterhin vom großen grauen Kasten mit Kupferkabeln in die Haushalte. Und damit wird auch die maximale Geschwindigkeit der Datenübertragung geregelt. Wer nahe am Verteiler sitzt, bekommt höhere Geschwindigkeiten, als ein weiter entfernter Kunde.

Faulhaber empfahl direkt im Telekomladen in Tauberbischofsheim mit den Mitarbeitern das passende Produkt auszuwählen und nicht auf Callcenter zu vertrauen.

Ähnlich sprach auch Bürgermeister Markert, der froh ist, dass sich die Menschen vor Ort um die ganze Angelegenheit persönlich kümmern. Er habe nur gute Erfahrungen mit dem Laden in der Fußgängerzone von Tauberbischofsheim gemacht.

Servicetechniker Manfred Beck machte auf den Umstellungsservice seiner Firma aufmerksam, denn oft sei es mit einem einfachen „einstöpseln des Routers“ nicht getan. Viel zu viele Varianten seien in den einzelnen Haushalten vorhanden, von mehreren parallel gesetzten Anschlussdosen über Telefonanlagen bis hin zu Hausnotruf und ähnlichen Konstellationen.

Endlich schnelles Internet

Es sei besser sich im Vorfeld kundig zu machen und notfalls auf den Service am Umstellungstag zu vertrauen, als selbst Hand anzulegen und dann nicht mehr erreichbar zu sein. Alle hoffen jedoch, dass der Umstellungszeitraum nun gehalten werden kann, vor allem die Besucher der Veranstaltung, die endlich schnelles Internet haben wollen.

„Ein Bauplatz ohne DSL Anschluss ist wie ein Haus ohne Wasser und Strom“, unterstrich Bürgermeister Joachim Markert die enorme Wichtigkeit des Zugangs zum Internet in der heutigen Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019