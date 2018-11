Außerordentlich lebendiges Adelsnetzwerk

Grünsfeld.„Barbarossa und die Tauberherren“: Unter dieses Motto stellte Goswin von Mallinckrodt seinen Vortrag im Leuchtenbergsaal. An zahlreichen Beispielen veranschaulichte er das hochmittelalterliche Kulturerbe zwischen Gamburg und Grünsfeld. Mit der sehr gut besuchten Veranstaltung endete der Kulturherbst des Kulturvereins.

Ein „Beispiel gelungener Zusammenarbeit“ nannte Christine Kastner den Vortrag. Schließlich gebe es eine starke Verbindung zur Gamburg über die Jahrhunderte hinweg. Die Vorsitzende des Kulturvereins wies auf die Ausstellung im Leuchtenbergsaal hin. In der Stadtgeschichte sei die Beziehung dokumentiert.

Goswin von Mallinckrodt beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte der Gamburg. Sie ist ihm eine Herzensangelegenheit, schließlich wohnt seine Familie dort und versucht, sie mit nicht unerheblichem Aufwand zu erhalten. Von Mallinckrodt gehörte zu den Organisatoren und Referenten der internationalen Tagung „Repräsentation und Erinnerung“ über die Gamburg und das hochmittelalterliche Kulturerbe des Main–Tauber-Gebiets. Einige der mittlerweile auch publizierten Ergebnisse stellte er im Rahmen seines Vortrages dem Publikum vor.

Als eine „Kulturregion, die sich im Mittelalter im Verlauf einer Generation konstituiert hat“, bezeichnete von Mallinckrodt die Gegend zwischen Main und Tauber. Startpunkt der außergewöhnlichen Entwicklung sei eine Zusammenkunft 1192 in Würzburg gewesen. Anlass war die Übertragung umfangreicher Güter an das Johanniterspital in Jerusalem durch Kraft von Boxberg. Dabei gedachte man auch des Todes Kaiser Friedrichs I. Barbarossa.

Neben dem Stauferkaiser Heinrich VI. sowie mehreren Bischöfen und Grafen nahm auch eine Gruppe untereinander verwandter „Tauber-Herren“ an der Versammlung teil. „Sie hinterließen ein bemerkenswertes Erbe höfischer und sakraler Repräsentations- und Memorialkultur“, erklärte von Mallinckrodt. Zwei Objekte stechen seinen Angaben zufolge bis heute besonders hervor: die künstlerisch innovativen „Barbarossa-Fresken“ im hoch repräsentativen Saalbau der Gamburg sowie die außergewöhnliche Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen.

Von einem „außerordentlich lebendigen Adelsnetzwerk“ sprach von Mallinckrodt im Hinblick auf die „Tauberherren“. So ließ der Edelfreie Beringer der Jüngere auf der Gamburg die heute ältesten weltlichen Wandmalereien nördlich der Alpen anfertigen. In Grünsfeldhausen errichtete Beringers Vetter Sigebodo von Zimmern in Gedenken an seinen auf dem Kreuzzug verstorbenen Vater die heutige Achatiuskapelle. Außerdem hinterließen die Väter Beringers und Sigebodos als Stifter des Zisterzienserklosters Bronnbach ebenfalls ein wichtiges Kulturerbe für die Region.

Die Forschungsergebnisse, die von Mallinckrodt in seinem Vortrag präsentierte, räumten auf mit manchen Vorurteilen und stellten scheinbare Gewissheiten in Frage. So seien die These nicht haltbar, die Achatiuskapelle sei wie die Sigismundkapelle in Oberwittighausen und die Ulrichskapelle in Standorf als Erinnerung an die Jerusalemer Grabeskirche errichtet worden. Die Oktogonform der drei Sakralbauten verweise vielmehr auf den Felsendom in Jerusalem.

Die Kreuzritter hätten, so von Mallinckrodt, in der Moschee nicht ein islamisches Gotteshaus, sondern den Nachfolgebau des jüdischen Tempels erkannt.

Zumindest zweifelhaft sei, nach seiner Auffassung, auch die Behauptung, die Achatiuskapelle sei an der Stelle eines heidnischen Quellheiligtums errichtet worden. Der These von der „Kulturplatzkontinuität“ konnte er wenig abgewinnen. Es gebe vielmehr eine eigenständige christliche Wassermystik.

Die Zusammenarbeit mit Gamburg will der Kulturverein fortsetzten. Christine Kastner und Goswin von Mallinckrodt kündigten an, im nächsten Jahr Kombiführungen zur Achatiuskapelle und zur Gamburg anzubieten. feu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018