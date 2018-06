Auto mit Baum kollidiert

Anzeige

Grünsfeld.Mit einem Baum ist am Dienstagnachmittag der Pkw einer 54-Jährigen kollidiert. Die Frau war gegen 15.40 Uhr von Grünsfeldhausen in Richtung Grünsfeld unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen den Baum. Daraufhin drehte sich der Wagen und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße stehen. Die Airbags lösten aus.

Mithilfe eines Zeugen verließ die 54-Jährige ihr Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Neben der Polizei, einem Notarzt und dem Rettungswagen war die freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn komplett gesperrt.