Bahnübergänge in Zimmern gesperrt

Zur Behebung der Fehler werden sowohl der Teerbelag als auch der Gummibelag ausgebaut. Danach stehen die eigentlichen Maßnahmen an. Die bisherigen Gummibeläge werden abschließend wieder eingebaut, ein neuer Teerbelag wird eingefügt.

Messzug hat Fehler gefunden

Bei den regelmäßigen Fahrten des Messzugs der Bahn seien einige Fehler gefunden worden, die nun zur Beseitigung anstehen, erläutert der Fachmann die Vorgehensweise.

„Für die Bevölkerung ist das immer mit Unannehmlichkeiten verbunden“, bittet Strohmaier um Verständnis bei Autofahrern und Anwohnern. „Wir wollen die Maßnahmen so schnell wie möglich durchführen.“ Aber er hat eine gute Nachricht. Man werde versuchen, den Bahnübergang im Zuge der K 2803 in Richtung Kützbrunn bereits nach einer Woche wieder provisorisch zu öffnen. Vor allem wegen des Schülerverkehrs strebe man diese rasche Lösung an. Dann seien die Behinderungen nur auf wenige Tage beschränkt. Der Übergang in Richtung Messelhausen im Zuge der K 2800 bleibe jedoch für den kompletten Planungszeitraum gesperrt, erklärt er.

Straffer Zeitplan

Der Zeitplan ist straff: Am Montag, 16. April, starten die Arbeiten am Bahnübergang in Moos, einen Tag später zieht der Trupp nach Zimmern weiter und dann nach Gerlachsheim. Dort erfolgt der Ausbau am 19. und 20. April. Am Wochenende werden die Maschinen zum „Hochstopfen“ anrücken, bevor am 23. April wieder der Einbau an den Gleisen zunächst in Gerlachsheim und dann in Zimmern beginnt. Am 27. April soll dann der Bahnübergang in Moos wieder hergestellt sein.

In Grünsfeld seien derzeit keine Fehlerbeseitigungsmaßnahmen vorgesehen, so der Bahn-Mitarbeiter.

Samstag, 14.04.2018