Bekannte Größen von Jazz und Swing sind zu hören

Bütthard.Natalie Cole, Frank Sinatra und ein bisschen Jazz: Das Savoy Ballroom Orchestra widmet sich beim Konzert am 11. Mai bekannten Jazz-Größen.

Das bekannte Savoy Ballroom Orchestra begibt sich in seinem neuesten Konzertprogramm auf die musikalischen Spuren legendärer Jazz-Musiker. Am 11. Mai stehen Swing-Stücke auf dem Programm, die überhaupt erst durch die sensationelle Interpretation von Stars wie Jazzpianist Nat „King“ Cole und seiner Tochter Natalie internationale Bekanntheit erlangt haben – wie „Walkin’ My Baby Back Home“ oder „Avalon“. Neben Swing wird beim Konzert im Haus der Musik auch glamouröser Broadway-Jazz gespielt, so wie „The Lady Is A Tramp“ oder „My Way“ von Frank Sinatra.

Auch für die Liebhaber anspruchsvoller Instrumental-Jazzliteratur hat die SBO Bigband einiges aufzubieten. Nach einem probenintensiven Workshop mit dem Bigband-Professor der Würzburger Hochschule für Musik wird ein Querschnitt durch verschiedene Jazz-Stile und -Epochen zu hören sein: Mit dabei sind Stücke von Chick Corea (Armando’s Rumba), Thad Jones („Ahunk Ahunk“), Oliver Nelson („Hoe Down“), Horace Silver („The Jody Grind“) oder auch der weltbekannten Buddy Rich Big Band („Big Swing Face“) – und ein Stück des Workshop-Leiters selbst: „Zuawetearzln“.

Das Konzert am 11. Mai beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Platzangebot im Büttharder Haus der Musik ist begrenzt. Kartenbestellung sind per Mail an info@sbo-bigband.de zu richten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019