Betrieb läuft auch 2019/20 weiter

Zimmern.„Wir wollen das Wagnis eingehen und den Kindergarten in Zimmern auch im Kindergartenjahr 2019/20 auflassen“, meinte Bürgermeister Joachim Markert auf Nachfrage von Viola von Brunn in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Es hätten einige Gespräche stattgefunden und man sei nun so weit, dass die Kindertagesstätte künftig für Ein- bis Sechsjährige als gemischte Gruppe zur Verfügung stehe. Dies bedeute zusätzliche Herausforderungen und auch Weiterbildungen für die Erzieherinnen.

„Zudem“, so Markert, „mussten wir auch nachschauen, wie die Gruppe künftig zusammengesetzt sei.“ Es bringe nichts, wenn ein Sechsjähriger mit lauter unter Dreijährigen zusammen sei. „Aber das passt.“ Im nächsten Kindergartenjahr werden zwölf Kinder in Zimmern betreut. Die notwendigen Gespräche mit der katholischen Verrechnungsstelle seien von Seiten der Stadt ebenfalls schon geführt worden.

Im baulichen Sektor sind auch noch einige Veränderungen durchzuführen“, sagte der Bürgermeister. „Das ist eher im niederschwelligen Bereich.“ Es gelte, einige Wände herauszureißen, Anforderungen des Brandschutzes zu erfüllen, Schlafstellen zu errichten, sowie den Außenbereich zu umzäunen. Alles in allem bezifferte Joachim Markert die Kosten auf rund 5000 Euro.

Die Fortführung des Kindergartens Zimmern müsse der Gemeinderat noch in den Kindergartenbedarfsplan aufnehmen. Entsprechende Beschüsse sollen in der März-Sitzung gefasst werden. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019