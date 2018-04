Biberschutz rund um das Gewässer verlegt

Anzeige

Grünsfeld.Biber und kein Ende: Der putzige Geselle beschäftigt die Petrijünger seit mehreren Jahren. Auch bei der Hauptversammlung des Seevereins war er Gesprächsthema Nummer eins. Die Mitglieder kamen im Gasthaus „Krone“ zusammen.

Regelmäßig gräbt der Biber Löcher in den Damm zwischen Grünbach und Angelsee. Dadurch verliert der See kontinuierlich Wasser. Weil damit der Durchfluss durch den See unterbunden ist, werden Dreck und Ablagerungen nicht mehr weggespült. Für die Angler besonders ärgerlich: Bei reduzierter Wassermenge können auch nicht mehr so viele Fische eingesetzt werden.

Anfangs habe der staatliche Biberbeauftragte die Situation als „unproblematisch“ bezeichnet, berichtete Vorsitzender Stefan Landwehr. Mittlerweile habe er aber eingesehen, dass Handlungsbedarf besteht. Der Verein habe die Erlaubnis bekommen, eine Bibersperre einzusetzen. In den Osterferien verlegten einige Mitglieder auf rund 80 Metern einen Gitterzaun, der verhindern soll, dass der Biber sich wieder durchgraben kann. Eine ähnliche Konstruktion sei auch für die Uferseite geplant. Landwehr dankte Bürgermeister Joachim Markert, der sich in Stuttgart stark für die Interessen der Angler eingesetzt habe. Vor Ort erleichterte der städtische Bauhof zudem die Grabungsarbeiten mit dem Einsatz eines Baggers.