Bio wird zum Mainstream

Grünsfeld/Nürnberg.Erfolgreicher Messeauftritt: Naturata Logistik präsentierte sich auf der kürzlich zu Ende gegangenen „Biofach“. Die Fachmesse für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik findet regelmäßig in Nürnberg statt. Auch MdB Alois Gerig stattete dem Stand des Grünsfelder Unternehmens einen Besuch ab.

Die „Biofach“ ist die weltweit wichtigste Messe für Bio-Lebensmittel und die internationale Fachmesse für Naturkosmetik. In diesem Jahr präsentierten 3218 Aussteller Bio-Vielfalt aus 93 Ländern. An vier Tagen informierten sich rund 50000 Besucher aus 134 Ländern über die neuesten Trends.

Bio boomt. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr zehn Milliarden Euro mit Bio umgesetzt. Jeder zehnte Hof wirtschaftet mittlerweile biologisch, so der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). International betrug der Umsatz 2016 gemäß IFOAM – Organics International fast 90 Milliarden US-Dollar. Auch die Naturkosmetik-Branche hatte 2017 Grund zur Freude: Natürliche Schönheitspflege im Wert von 1,2 Milliarden Euro wurden laut Naturkosmetik Konzepte im Vorjahr in Deutschland gekauft.