Böhmische Blasmusik vom Feinsten

Grünsfeld.Nach dem emotionalen Konzert im letzten Jahr ist es dem böhmischen Blasorchester „Blechintakt“ gelungen, Wilfried Rösch für einen zweiten Workshop – mit abschließendem Frühschoppenkonzert in der Stadthalle in Grünsfeld – zu verpflichten. Das Konzert findet am morgigen Sonntag um 11 Uhr in der Stadthalle statt.

Wilfried Rösch erlernte mit neun Jahren sein musikalisches Handwerk bei seinem Vater Georg Rösch, der seinen Musikverein als Dirigent lange Jahre zu großen Erfolgen führte.

1987 gründete Wilfried Rösch dann sein erstes Blasorchester „Wilfried Rösch und die Original Böhmischen“ aus reinen Amateurmusikern. Dieses Projekt wurde auf dem Höhepunkt seiner Popularität im Jahre 2000 nach insgesamt 13 Jahren aus persönlichen und familiären Gründen beendet.

Nach zweijähriger Pause kehrte Wilfried Rösch zur Freude seiner Fans mit seinem neuen Orchester „Wilfried Rösch und seine Böhmischen Freunde“ wieder in die Blasmusikszene zurück. Die Eröffnungstournee startete im November 2002 mit fünf Konzerten. Dieses Orchester fiel vor allem durch seinen markanten Spielstil auf (Dynamik, Tempi, Stilveränderungen, Übertreibungen, etc.). So wurden auch traditionelle Blasmusik-Stücke neu interpretiert und sogar regelrecht „zelebriert“. Das Blasorchester „Blechintakt“ freut sich auf einen sehr lehrreichen und musiklaisch-emotionalen Workshop mit Wilfried Rösch sowie auf das musikalische Feuerwerks(Frühschoppen)konzert am Sonntagsmorgen.

Beginn ist um 11 Uhr, Einlass um 10 Uhr. Für die Bewirtung sorgt die Narrengilde Grünsfeld.

