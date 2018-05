Brand im Seniorenzentrum

Im Seniorenzentrum St. Barbara in der Grünsfelder Leuchtenbergstraße brach am Samstag gegen 3 Uhr ein Brand in einer Wohnung im ersten Stock aus. © Feuerwehr/Vath

Mit starken Kräften rückten Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht auf Samstag zu einem Brand im Pflege- und Seniorenzentrum St. Barbara in Grünsfeld an.

Grünsfeld. Zwei Schwerverletzte, mehrere leicht verletzte Personen und erheblicher Sachschaden in einem Teil des Gebäudes sind die Bilanz des Brandes. Kurz vor 3 Uhr schlug am Samstagmorgen die Brandmeldeanlage an und verhinderte

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5409 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 13.05.2018