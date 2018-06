Brücke zwischen Kirche und Welt bauen

Anzeige

„Bildung ist mehr als reine Wissensvermittlung“, betonte Pfarrerin Heike Kuhn in Anspielung auf das Motto des Festtages. Christliche Bildung spreche ihrer Meinung nach Herz und Verstand an. Sie müsse es wissen. Als Leiterin der evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber versuche sie ständig, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ziel müsse es sein, so Kuhn, eine Brücke zwischen Kirche und Welt zu bauen.

An Herz und Verstand hatten die Verantwortlichen auch beim Rahmenprogramm gedacht. Wolfgang Goericke und Marcel König unterhielten die Gäste mit Jazzmusik, die gute Laune machte. Der Singkreis unter der Leitung von Andrea Müller-Köhler hatte einen weiteren Auftritt und lud die Gäste ein, bei seinen Vorträgen in die Lieder einzustimmen.

Rahmenprogramm

Dem Bildungsanspruch wurde Edgar Weinmann mehr als gerecht. Der exzellente Kenner der Grünsfelder Geschichte erläuterte die ehemalige Mikwe. Die Zuhörer bekamen auf diese Weise einen eindrucksvollen Einblick in Sitte und Brauchtum des einstigen fränkischen Landjudentums.

Eine gestaltete „Atempause“ boten Pfarrerin Heike Kuhn und Petra Keitel-Stierle an. Meditative Texte regten an, über besondere Momente im eigenen Leben nachzudenken. Auch an die Kinder hatten die Veranstalter gedacht. Die kreativen Bastelangebote wurden rege genutzt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018