„Bubenballett“ aus Erlenbach siegte knapp

Anzeige

Acht Männertanzgruppen wetteiferten in der Grünsfelder Stadthalle um die Gunst der Jury: Sieger wurde das „Bubenballett“ aus Erlenbach.

Grünsfeld. Triumph dank edlem Tropfen: Das „Bubenballett“ aus Erlenbach ist Sieger des Männertanzturniers in der Grünsfelder Stadthalle. Die Männer vom Main gewannen die 18. Austragung des Wettbewerbs mit einer feuchtfröhlichen Hommage an den Wein. Auf den zweiten Platz kam das Homburger „Bubenballett“. Die „Flamingos“ der Faschingsfreunde aus Oberaltertheim belegten den dritten Rang. An der von der Männertanzgruppe der Grünsfelder „Hasekühle“ organisierten Veranstaltung nahmen acht Formationen aus der Region teil. Zu sehen war attraktiver Tanzsport mit originellen Showeinlagen.

„Dies ist Spitzentanzsport“, erklärte Moderator Tobias Sauer. Das Turnier sei ein sportlicher Wettstreit und keine Fasnachtsveranstaltung. Es gehe schließlich nicht um Orden, sondern um Pokale. Eine Jury mit externen Wertungsrichtern vergab Punkte in den Kategorien Ausführung, Choreographie, Kostüm und Idee. Wer am Ende nach der Addition der Punkte vorn lag, hatte gewonnen.