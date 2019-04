Das Leiden Jesu schlicht und ergreifend dargestellt

Zimmern.Vom Dorfbrunnen aus, wo die Palmzweige gesegnet worden waren, zogen die Gottesdienstbesucher feierlich in die Kirche St. Margaretha in Zimmern ein. Nach den Lesungen stellten Zimmerner Kinder unter der Leitung von Yvonne Ehrmann in einem szenischen Spiel die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu bis zu seiner Auferstehung dar.

Besonders beeindruckend war die minimalistische Kulisse, die eigentlich nur aus zwei weißen Tüchern bestand. Daraus wurde der Tisch gebildet, an dem Jesus – gespielt von Antonie Hammer – das letzte Abendmahl feierte. Danach bildete sich der Thron, von dem aus Pilatus Jesus zum Tode verurteilte. Unter den gekreuzten Tüchern fiel Jesus auf dem Weg nach Golgotha zu Boden und schließlich wurde er gekreuzigt. Am Ende zeigte sich das leere Grab, und Jesus, der aus dem Grab auferstanden ist. Begleitet wurden die Szenen mit einem Lied, das eine Klarinette – gespielt von Fiona Vollrath – untermalte. Auf kindliche Weise erlebten alle Mitfeiernden die Passionsgeschichte. Der Beifall zeigte, dass sich die Gemeinde angesprochen fühlte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019