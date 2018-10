Die Bedeutung des ländlichen Raums betont

Grünsfeld.„Von der EU in die Region – Was bedeutet die EU für uns?“ war das Thema des politischer Frühschoppen des CDU-Stadtverbandes Grünsfeld in Paimar. Dr. Wolfgang Reinhart, Dr. Inge Gräßle und Marcel Bauer referierten.

Der Bürgersaal war bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Rund 70 interessierte Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder des CDU und der JU waren der Einladung des Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Braun gefolgt. Referenten waren der Kreisvorsitzende und MdL Dr. Wolfgang Reinhart, die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle sowie der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung im Main-Tauber-Kreis (MIT), Marcel Bauer.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Andreas Braun und den Vorsitzenden der Jungen Union, Jonas Markert, hießen auch Ortsvorsteher Christian Kuhn und Bürgermeister Joachim Markert die Teilnehmer willkommen.

Reinhart streifte in seiner Ansprache die Tagespolitik und hob schließlich die Bedeutung des ländlichen Raumes hervor, die an der großen Anzahl an international erfolgreichen mittelständischen Unternehmen bis hin zu Marktführern in der Region erkennbar ist. Er verband damit die Aufgabe der CDU in der Landesregierung, gerade die ländliche Region zu stärken: den Breitbandausbau forcieren und Infrastruktur zu verbessern. Hierfür stünden im Rahmen des Förderprogrammes „Leader“ Mittel des Landes bereit.

Daran knüpfte im anschließenden Interview Marcel Bauer an. Er zeigte die Chancen des aktuellen Arbeitsmarktes für junge Menschen in der Region auf, verwies gleichzeitig aber auch auf die Vielzahl an Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen.

Inge Gräßle griff gleich zu Beginn ihres Vortrages „Aktuelles aus Europa“ das Beispiel der zum Frühschoppen servierten Weißwurst auf und erklärte, dass es natürlich auch hierfür eine EU-Richtlinie gibt wie für so viele Dinge. Sehr schnell kam sie aber auf drei brennende Themen der EU zu sprechen, die auch bei den Zuhörern auf großes Interesse stießen: Migration, europäische Asylpolitik und der aktuelle Stand der Brexit-Verhandlungen.

Nach Ende des offiziellen Teils standen Gräßle, Reinhart und Bauer den Gästen in ungezwungener Atmosphäre noch für persönliche Gespräche zur Verfügung. cdu

