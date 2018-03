Die Familie als der Lebensmittelpunkt

Anzeige

Grünsfeld.Die Familie ist für Cäcilia Klingert seit Kindertagen der Mittelpunkt in ihrem Leben. Auch ihren 90. Geburtstag feierte die Seniorin dieser Tage im Kreis ihrer Lieben. Bürgermeister Joachim Markert – zugleich Schwiegersohn von Cäcilia Klingert – kam mit Ehefrau Regina zum Gratulieren vorbei. Die große Familienfeier im Gemeinschaftsraum des Seniorenzentrums St. Barbara in Grünsfeld findet am kommenden Wochenende statt – mit vielen selbst gemachten Leckereien.

Denn die sind für Cäcilia Klingert, die ihr Leben lang gerne gekocht, gebacken und eingemacht hat, eine weitere Leidenschaft. Auch im Seniorenzentrum beteiligt sich die 90-Jährige noch rege an den angebotenen Aktivitäten. Mit Blick aus dem großen Fenster auf die Außenanlage von St. Barbara sagt sie etwas wehmütig: „Nur ein Gemüsegarten fehlt hier noch.“ Denn einen solchen hat die Oberbalbacherin, so lange es ihr möglich war, für die Familie gehegt und gepflegt. Ihre Tochter Regina erinnert sich: „Bei uns roch es immer nach frisch Gebackenem, nach eingemachtem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Meine Mutter hat außerdem ständig neue Menüs für uns entwickelt.“ Diese Tradition hat sich Cäcilia Klingert aus Kindertagen bewahrt und auch an ihre Tochter weitergegeben.

Cäcilia Klingert, geborene Kuhn, wuchs als älteste von sechs Geschwistern auf und übernahm früh Verantwortung. „Wir hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb und da musste ich bestmöglich helfen und zugleich auf meine Geschwister achtgeben. Viel Zeit für andere Dinge blieb nicht.“ Dennoch ging Cäcilia Klingert in St. Bernhard Bad Mergentheim auf die Hauswirtschafsschule, führte sogar im Angestelltenverhältnis für ein Jahr einen Haushalt in Karlsruhe und half bei diversen Verwandten aus, unter anderem in Veitshöchheim.